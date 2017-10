Paris Saint-Germain moet de Goal van het Weekend slikken

Jupp Heynckes beleefde een fijne rentree bij Bayern en zag dankzij onder meer Joshua Kimmich een 5-0 op het bord verschijnen. Verder zagen we in Kroatië Toma Bašić voor Hajduk Split een prima vrije trap nemen en maakte Mauro Icardi een hattrick in de Milanese derby, waarvan deze de mooiste was.

Grote verrassing in La Liga is vooralsnog Valencia. Jarenlang vechtend tegen verval maar nu eindelijk terug op niveau en dit weekend met 3-6 te sterk voor het Betis van Andres Guardado, die Goncalo Guedes heerlijk zag scoren. En uit Amerika kwam een fraaie treffer van Sebastián Blanco (Portland Timbers) overwaaien.

3. Fernandinho (MANCHESTER CITY v Stoke City 5-2)

Overleefde de grote schoonmaak die Pep Guardiola afgelopen zomer hield. Fernandinho pikt, zoals ‘ie al jaren doet, z’n minuten mee en op deze manier is daar verder weinig bezwaar tegen te maken. Zoals je eigenlijk tegen heel Man City geen bezwaar kunt maken; wát een voetbalmachine is dat geworden.

2. Paulo Henrique (Trabzonspor v AKHISARSPOR 1-5)

Voormalig speler van SC Heerenveen, deze Paulo Henrique. Moest daar eigenlijk de legendarische Afonso Alves doen vergeten, maar dat kwam er niet helemaal uit. Zwierf daarna rond langs geboorteland Brazilië, China, Portugal en Turkije, waar zijn ploeg dit seizoen prima draait in de Süperlig.

1. Benjamin Jeannot (DIJON FCO v Paris S-G 1-1)

Je gaat er wel af met 1-2 - en dat is tegen PSG nog niet eens verkeed - maar maakt ondertussen ook even de goal van het jaar in Frankrijk. Of in elk geval zal dit toch een kandidaat zijn. Benjamin Jeannot; man uit de streek van Nancy, thans bescheiden voetballer aan de Route du Soleil: