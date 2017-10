Minstens 25 doden door bosbranden Portugal

Bij bosbranden in de Noord-Spaanse streek Galicië, aan de grens met Portugal, zijn dit weekend zeker 27 doden gevallen en ruim twintig anderen gewond geraakt. Dat meldt persbureau AFP. Onder de overledenen zijn in ieder geval drie Spanjaarden. De nationaliteit van de andere slachtoffers is nog niet bekend.

Het vuur greep zaterdag en zondag snel om zich heen door de grote droogte na een warme zomer, in combinatie met de harde wind die orkaan Orphelia veroorzaakte. Volgens de lokale autoriteiten zou het vuur zijn aangestoken, meldt persbureau Reuters.

Eerdere branden

Het grootste deel van de branden was maandagmiddag ondanks de inzet van zesduizend brandweermannen nog niet onder controle. De brandweer heeft de hulp ingeroepen van omringende landen, waaronder Marokko. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog op zal lopen. In juni vielen in Portugal al ruim zestig doden door bosbranden.

De regio waar de natuurbranden woeden: