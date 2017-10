Meisjes niet vervolgd voor foto die tot zelfmoord leidde

Drie tieners uit Enschede worden voorlopig niet vervolgd voor het verspreiden van een naaktfoto van de 14-jarige Onur, die daarna zelfmoord pleegde. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak voorwaardelijk geseponeerd. De precieze achtergrond van die beslissing wordt niet bekendgemaakt, omdat de verdachten minderjarig zijn.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113Online.nl

Onur pleegde in februari van dit jaar zelfmoord nadat enkele uren eerder een naaktfoto die hij van zichzelf had gemaakt was uitgelekt. De drie meisjes zouden ervoor verantwoordelijk zijn dat de foto op Instagram terecht was gekomen.

Voorwaardelijk sepot

De meisjes worden niet vervolgd, zo lang zij zich twee jaar lang aan “de gestelde voorwaarden houden”, laat het Openbaar Ministerie maandag weten. Wat die voorwaarden zijn, wordt niet bekendgemaakt. Ook de motivering voor het besluit wordt niet toegelicht, behalve dat die tot stand is gekomen “na uitvoerig onderzoek” van de officier van justitie.

Hoewel de foto aanleiding was voor de suïcide van Onur, kan de meisjes zijn dood niet verweten worden, zegt het OM. “Je kan hen wel verwijten dat de plaatjes zijn verspreid”, laat een woordvoerder weten. In het besluit om niet tot vervolging over te gaan heeft de officier van justitie “de impact van dit overlijden” wel “meegewogen”.

Kinderporno

Het online verspreiden van een naaktfoto van een 15-jarige jongen geldt in principe als verspreiding van kinderporno. Toch is het beleid van het Openbaar Ministerie om daar niet altijd voor te vervolgen, omdat het niet in de geest van de wet is om “de seksuele gedragingen van jongeren in een wederzijdse consensuele en affectieve relatie strafbaar te stellen”. Daarnaast wordt rekening gehouden met de permanente gevolgen die een eventuele vervolging zou hebben voor de toekomst van een jonge dader. Zedendelicten blijven voor altijd zichtbaar op het strafblad.

De familie van Onur neemt met het besluit van het OM geen genoegen, heeft een oom van de jongen laten weten aan Tubantia. Zijn ouders zouden van plan zijn via het hof vervolging af te dwingen in een zogenoemde Artikel 12-procedure. Voor zover bekend is die klacht nog niet formeel ingediend.