Meerderheid werkenden gaat minder belasting betalen

Een meerderheid van de werkende Nederlanders gaat met het nieuwe belastingstelsel van het kabinet Rutte-III minder belasting betalen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat ongeveer 72 procent van de werkenden een kleiner deel van hun inkomen kwijt is aan belastingen.

Het nieuwe belastingstelsel bevat nog maar twee schijven in plaats van de eerdere vier. Werkenden met een inkomen tot 68.600 euro betalen straks 36,93 procent belasting. Degenen met een inkomen daarboven betalen 49,50 procent.

Werkenden die een inkomen in de voormalige eerste schijf hebben (tot een bedrag van 19.922 euro) gaan wel meer belasting betalen, zo’n half procent. Hun belastingtarief stijgt van 36,55 procent naar 36,93 procent. Of zij voor deze verhoogde belasting gecompenseerd worden via bijvoorbeeld toeslagen is nog niet bekend.

Financiële maatregelen

Het nieuwe en versimpelde belastingstelsel is onderdeel van een serie financiële maatregelen van het nieuwe kabinet. De vier regeringspartijen willen vooral zorgen voor een lastenverlichting voor de middenklasse. Vorige week werd bekend dat het btw-tarief op onder andere boodschappen omhoog gaat van 6 naar 9 procent. Ook wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd.

Alle maatregelen gaan naar verwachting vanaf 2020 in.