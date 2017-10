May en Juncker: meer vaart achter Brexit-gesprekken

De komende maanden moet meer vaart gezet worden achter de onderhandelingen over de Brexit. Dat hebben voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie en de Britse premier Theresa May maandag gezegd na afloop van hun ontmoeting in Brussel. Tijdens een diner bespraken de leiders de impasse die is ontstaan na de vijfde gespreksronde tussen de twee partijen.

“Het werkdiner vond plaats in een constructieve, vriendschappelijke sfeer”, zeiden Juncker en May na afloop van hun ontmoeting in een gezamenlijke verklaring. Veel details over de inhoud van hun overleg in aanloop naar de EU-top later deze week, gaven de twee niet.

Impasse

De Brexit-onderhandelingen liepen vorige week vast, nadat volgens EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier “een impasse” was ontstaan. Op meerdere belangrijke dossiers lukt het niet om tot overeenstemming te komen. Dat geldt voor zowel een aantal belangrijke kwesties waarbij de Britten en Europa een gemeenschappelijk belang hebben, zoals de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en vice versa, als op bijvoorbeeld het dossier rond de financiële verplichtingen die de Britten hebben aan de Europese Unie.

Bij het werkdiner van maandag hebben May en Juncker gesproken over de tot nu toe geboekte resultaten in de onderhandelingen, en vastgesteld dat “de komende maanden” gepoogd moet worden meer vooruitgang te boeken, aldus de verklaring. De ontmoeting stond al weken gepland, melden bronnen binnen Downing Street aan de BBC.

Naast de Brexit-onderhandelingen spraken de twee ook over hun “gedeelde belang om de Iraanse nucleaire deal te beschermen”, en over onder meer de strijd tegen terrorisme tegen Europese burgers.