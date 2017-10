Maltese onderzoeksjournalist komt om door autobom

De Maltese onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia is maandag omgekomen door een aanslag met een autobom. Dat maakte premier Joseph Muscat bekend in een persconferentie.

Hij noemde de aanslag “een barbaarse aanval op persvrijheid” en riep op tot een onafhankelijk onderzoek.

Caruana was onderweg in Noord-Malta toen de bom in haar auto afging. Op camerabeelden is te zien hoe het voertuig in vlammen opgaat in een veld langs de weg.

JosephMuscat_JM Joseph Muscat This is a spiteful attack on a citizen and freedom of expression. I will not rest until justice is done. The country deserves justice -JM 16 oktober 2017 @ 14:54 Volgen

Onderzoek naar corruptie

Caruana (53) schreef jarenlang over corruptie in de politiek en de zakenwereld van Malta, in onder meer de Malta Independent en The Malta Sunday Times. Haar eigen weblog Running Commentary trok dagelijks tot wel 400.000 lezers, schrijft Politico, dat haar in 2016 een “wandelende WikiLeaks” noemde “met een vlijmscherpe pen”.

Ook premier Muscat was vaker onderwerp van haar artikelen. Zo werkte de journalist aan een onderzoek naar verdachte transacties tussen het bedrijf van de vrouw van de premier en een bank in Azerbeidzjan. Over de berichtgeving door Caruana en de beschuldigingen van corruptie aan zijn adres, zei Muscat: “Het is bij iedereen bekend dat Caruana Galizia zeer felle kritiek op mij had, politiek en persoonlijk gezien. Maar een dergelijke daad kan niet worden gerechtvaardigd.”

Volgens media op Malta diende de journalist twee weken geleden een klacht in bij de politie vanwege bedreigingen die ze had ontvangen. Behalve premier Muscat hebben ook andere Maltese politici en journalisten geschokt gereageerd op de aanslag.