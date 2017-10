‘UberEats gaat dit jaar een omzet van 3 miljard dollar halen’

De maaltijdbezorgingstak van Uber gaat dit jaar waarschijnlijk een omzet van 3 miljard dollar halen. UberEats, zoals de maaltijdbezorger heet, is daarmee goed voor bijna een tiende van de gehele omzet van het bedrijf, meldt de Britse krant Financial Times (FT) maandag.

Het geeft voor het eerst een inkijkje in de omzetcijfers van de app. Uber is niet beursgenoteerd. In het tweede kwartaal zette UberEats 700 tot 870 miljoen dollar om, en het gehele bedrijf 8,7 miljard dollar, aldus de FT, die zo berekende wat UberEats waarschijnlijk tegen het einde van het jaar zal omzetten. UberEats werd twee jaar geleden gelanceerd als een losse app - met de ‘gewone’ app van Uber kan een klant taxiritten bestellen.

In de Verenigde Staten heeft UberEats veel concurrentie. Van een bedrijf als GrubHub (omzet in het tweede kwartaal: 880 miljoen dollar), maar ook van bedrijven als Amazon en Facebook, die beiden ook een bezorgingsdienst zijn gestart.

De goede cijfers van UberEats zijn een welkome afwisseling in een door schandalen geplaagd bedrijf. Oprichter Travis Kalanick trad juni dit jaar af als topman van het bedrijf na druk van aandeelhouders. Hij was toen al met verlof wegens een kritisch rapport over de naargeestige werkcultuur bij het bedrijf.

Desondanks verraste Kalanick onlangs zijn opvolger, bestuursvoorzitter Dara Khosrowshahi, met het aanstellen van twee nieuwe bestuurders. Aandeelhouders zijn verdeeld over de vraag of Kalanick nog wel gerechtigd is nieuwe mensen te benoemen.