Man veroordeeld voor dubbele bomaanslag NYC

Een 29-jarige man is maandag veroordeeld voor het plaatsen van twee bommen in de Amerikaanse stad New York vorig jaar. Hier staat een verplichte celstraf op van levenslang. Dat meldt persbureau AP. Hij is onder meer schuldig bevonden aan het gebruik van massavernietigingswapens en het plaatsen van een bom.

De openbaar aanklager zei dat de dader geïnspireerd was door terreurgroep Islamitische Staat (IS) en dat hij zichzelf zag als een “soldaat in een heilige oorlog tegen Amerikanen”.

De dader plaatste in september 2016 twee bommen in New York. Een van de twee bommen ging af en hierbij raakten dertig mensen gewond. De tweede bom werd ontdekt en ontmanteld.

Twee dagen na de ontploffing werd de 29-jarige man na een vuurgevecht met de politie gearresteerd. De advocaat van de dader heeft laten weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Na de aanslag werden duizenden extra agenten van de Nationale Garde ingezet vanwege de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die elk jaar rond die tijd in de stad wordt gehouden. Direct na de aanslag noemde de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo de ontploffing al een terreurdaad en riep inwoners op niet bang te zijn: “We laten hen niet winnen, we laten hen ons geen angst aanjagen.”

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de man al een celstraf opgelegd had gekregen. Dit klopte niet. Wel staat er op deze delicten een verplichte levenslange gevangenisstraf.