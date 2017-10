Komt mijn vrouw kwaad met de donderdageditie (12/10) van NRC binnen. „Wie heeft beslist dat Limburg niet meer meedoet bij Rutte III?”

Ik zeg: „Waar heb je het over?” Dan verwijst ze naar de voorpagina van de krant, waarop een foto van Nederland staat zonder Limburg. Ik dus ook boos en wil een ikje sturen.

„Ach, doe maar”, zegt ze. „Je denkt toch niet dat ze dat durven te publiceren!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl