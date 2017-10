Kwetsbaarheid in WiFi-netwerken: internetgedrag kan worden afgekeken

Miljoenen Nederlanders die gebruikmaken van een draadloze internetverbinding lopen het risico dat hun internetgedrag ‘afgeluisterd’ wordt. Er zit een lek in de technologie die de veilige verbinding tot stand moet brengen, maken twee onderzoekers van de universiteit van Leuven bekend in een publicatie die maandag verschijnt.

De experts Mathy Vanhoef en Frank Piessens vonden een voorheen onbekende kwetsbaarheid in WPA2, het systeem waarmee de draadloze internetverbinding wordt beveiligd. Die technologie zorgt ervoor dat het apparaat en het internetnetwerk met elkaar in verbinding komen, door de uitwisseling van een digitale sleutel. Maar juist die uitwisseling kan worden aangevallen, waarna de wifi-verbinding kan worden gekraakt. De onderzoekers spreken van een Krack-aanval: een Key Reinstallation Attack.

Zodra is ingebroken op de internetverbinding, kan een hacker al het surfgedrag van de gebruiker volgen.

Tegen RTL Nieuws zeggen de auteurs van het onderzoek dat vooral het besturingssysteem Android 6.0 en hoger kwetsbaar is voor een Krack-aanval. Daarbij waarschuwen de onderzoekers er wel voor dat de kwetsbaarheid aanwezig is in de WPA2-technologie en dat daardoor alle apparaten die via die technologie een draadloze verbinding aangaan, kwetsbaar zijn. Ze raden gebruikers van draadloze apparaten aan hun laptops en telefoons en de internetrouter te updaten.