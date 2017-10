Israël bombardeert luchtafweergeschut Syrië

De Israëlische luchtmacht heeft een aanval uitgevoerd op een Syrisch luchtafweergeschut. Volgens Israëlische strijdkrachten gebeurde dit omdat hun militaire vliegtuigen vanaf een luchtafweerbatterij beschoten werden, zo meldt persbureau AFP maandag.

De Israëliërs vlogen boven een regio in Libanon waarin Syrische raketten staan. De Syriërs vuurden als reactie hierop een raket af op de militaire vliegtuigen. De vliegtuigen werden niet geraakt, maar Israël besloot wel over te gaan tot het werpen van vier bommen op de luchtafweerbatterij. Het afweerschut, op zo’n 50 kilometer ten oosten van hoofdstad Damascus, zou daardoor zwaar beschadigd zijn geraakt.

‘Duidelijke provocatie’

Een woordvoerder van het Israëlisch leger gaf aan de Israëlische krant Haaretz als verklaring dat het Syrische regime verantwoordelijk is voor beschietingen vanaf eigen luchtafweerbatterijen. Het leger interpreteert de beschieting als duidelijke provocatie maar ziet dit niet als escalatie in het conflict met Syrië. Israël zegt er vanuit te gaan dat Syrië tot aanval over ging doordat zij de gevechtsvliegtuigen als directe bedreiging zagen. Volgens Israël ging het om een routinematige verkenningsvlucht. Wel informeerde het land Rusland over het bombardement.

Wapenfabriek

In september zou Israël bij luchtaanvallen een fabriek voor chemische wapens in Syrië hebben geraakt. De fabriek in het westen van het land wordt volgens de VS gebruikt door het regime van president Assad om chemische wapens te maken.

Israël-correspondent Derk Walters schreef eerder over de Israëlische bombardementen op Hezbollah-doelwitten: Israël beschuldigd van nieuwe aanval op basis Damascus

In maart leidde het conflict ook al tot beschietingen toen een Syrisch luchtafweergeschut een Israëlisch gevechtsvliegtuig probeerde te raken. Dit gebeurde nadat Israël Syrische doelen bestookte, wat overigens vaker voorkomt. Het Israëlische leger claimde toen een luchtafweerraket te hebben onderschept. Wat destijds het precieze doelwit was, werd niet officieel bevestigd door Israël, al werd aangenomen dat het om konvooien van Hezbollah ging. Haaretz schrijft dat in de afgelopen jaren duizenden van zulke convooien zouden zijn aangevallen.