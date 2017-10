Iraakse troepen rukken op naar Kirkuk

Iraakse troepen zijn zondagnacht opgerukt richting de olievelden en een belangrijke luchtmachtbasis vlakbij de stad Kirkuk, meldt persbureau Reuters. De Iraakse staatstelevisie meldde maandagochtend dat de militairen “grote delen” van de stad in handen hebben. De Koerdische, regionale overheid betwist deze uitspraak.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt “zeer bezorgd” te zijn over de mogelijke confrontatie tussen de Koerden en de Iraakse milities. “We hebben contact met alle partijen in Irak, om de situatie te deëscaleren,” zei een medewerker tegen Reuters.

Strijd tegen IS

De stad ligt net buiten het gebied van de Koerdische autonome regio. Drie jaar geleden namen Koerdische milities Kirkuk en omstreken over om te voorkomen dat terreurgroep Islamitische Staat (IS) de stad binnen zouden trekken. Nu de strijd tegen IS afloopt, wil Bagdad de regio, en haar olie, terug.

Drie weken geleden vond in de Koerdische regio een referendum over onafhankelijkheid van het gebied plaats. Dit referendum is niet erkend door de centrale overheid van Irak en Bagdad eist dat de Koerdische autoriteiten de uitslag ongeldig verklaren. De Koerden weigeren dit, waardoor de spanningen in het land opliepen.

De Iraakse regering probeert de autonome, Koerdische regio te isoleren volgens Reuters. Eerder werden internationale vluchten geweerd in het gebied.