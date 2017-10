Iraaks leger strijkt Koerdische vlag in Kirkuk

Iraakse legertroepen hebben maandag de Koerdische vlag op het regeringsgebouw in Kirkuk verwijderd. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ooggetuigenverklaringen. Volgens het persbureau boden de Koerden geen verzet. Hiermee lijkt de stad in handen van Irak.

Eerder op de dag had de Iraakse premier Haider al-Abadi het leger al opdracht gegeven de Iraakse vlag in de stad te hijsen. Zondagavond opende Iraakse troepen de aanval op Kirkuk, dat in handen was van de Iraakse Koerden. Volgens journalisten die in de stad aanwezig zijn, heerste er chaos op het moment van de aanval. Veel inwoners hebben Kirkuk inmiddels verlaten.

Koerdische regio

De stad behoort niet tot de autonome Koerdische regio maar is sinds 2014 wel in handen van de Koerdische Peshmerga-strijders nadat de Iraakse troepen de stad hadden verlaten vanwege de komst van terreurgroep Islamitische Staat (IS). In de stad wonen veel Koerden en ze hebben een historische claim. Maar nu de strijd tegen IS bijna gewonnen is, wil Irak de regio terug.

In een verklaring op Facebook schrijf de Iraakse premier Haider al-Abadi dat hij “de eenheid van het land” wil beschermen na het Koerdische referendum over onafhankelijkheid van Irak vorige maand. De premier schrijft:

“Deze was in gevaar vanwege de volharding waarmee het referendum was georganiseerd door de machthebbers in de Koerdische regio, terwijl wij een existentiële oorlog tegen terrorisme uitvochten.”

Amerikanen roepen op tot kalmte

De Verenigde Staten vochten de afgelopen tijd samen met onder meer Irak en de Koerden tegen IS. Zowel de Peshmerga-strijders als het Iraakse leger zijn getraind door de Verenigde Staten en vechten met Amerikaanse voertuigen en wapens. De Amerikaanse regering maant de strijdende partijen op tot kalmte. “IS blijft de ware vijand van Irak”, laat de Amerikaanse ambassade in Bagdad weten in een verklaring.

Andere landen in de regio lieten al weten niet blij te zijn met het onafhankelijkheidsreferendum. Zo besloot Turkije maandag om het luchtruim te sluiten voor vluchten van en naar de autonome Koerdische regio in Irak. Al eerder besloot het land te stoppen met het trainen van Koerdische militairen. Ook Irak schortte alle internationale vluchten van en naar de autonome Koerdische regio op.

Midden-Oostencolumnist Carolien Roelants legt in deze video uit waar de verdeeldheid van de Koerden vandaan komt, maar waarom Turkije en Iran het referendum vrezen.