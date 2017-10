Grote vraagtekens bij overwinning regeringspartij Venezuela

De regerende socialistische partij (PSUV) van president Nicolas Maduro heeft tijdens de regionale verkiezingen in Venezuela een meerderheid van stemmen gehaald. Volgens de Nationale Kiesraad van Venezuela (CNE) behaalden de socialisten in 17 van de 23 deelstaten de overwinning en won de oppositie in 5 deelstaten.

In de deelstaat Bolivar was in de late avond lokale tijd nog geen uitslag bekend. Ruim zestig procent van de 18 miljoen stemgerechtigden ging zondag naar de stembussen in de verschillende deelstaten. President Maduro riep in een speech de vijf winnende gouverneurs van de oppositie op om samen te werken met de regering en waarschuwde hen zich niet tegen de regering te keren en te protesteren. Bij grote straatprotesten georganiseerd door de oppositie kwamen de afgelopen maanden ruim 160 Venezolanen om het leven.

De uitslag schetst een volkomen afwijkend beeld van de peilingen van diverse onafhankelijke onderzoeksbureaus die de afgelopen weken voorspelden dat de oppositie voor het eerst sinds 2000 een grote meerderheid zou behalen in de deelstaten waar de socialistische regering al 17 jaar een meerderheid heeft. Door de oppositiepartijen wordt dan ook sterk getwijfeld aan de uitslag van de Nationale Kiesraad, waarvan bekend is dat die gelieerd is aan president Nicolas Maduro.

Oppositie erkent uitslag niet

Oppositieleider Gerardo Blyde zei dat met deze uitslag zowel de nationale als de internationale gemeenschap gealarmeerd moest zijn. Diverse oppositieleiders beschuldigden de regering van fraude, ze erkennen de uitslag niet en riepen op tot nieuwe straatprotesten.

Voorafgaand aan de verkiezingen, waar Maduro mee wilde aantonen dat Venezuela geen dictatuur is, werd er door de regering van alles aan gedaan om verwarring te zaaien bij de kiezers en ze te ontmoedigen naar de stembus te gaan. Minstens 200 stemlokalen werden het laatste moment verplaatst naar andere wijken of samengevoegd waardoor veel mensen ineens in compleet ander locaties, ver buiten hun eigen buurt, moesten stemmen. Er ontstonden enorme rijen, waar mensen uren in stonden te wachten, waarbij velen ook afhaakten en terug naar huis gingen zonder hun stem uit te brengen.

Er was voorafgaand aan de verkiezingen ook veel kritiek op de oppositie die zich, door mee te doen aan de verkiezingen en deze te erkennen, voor het karretje zou laten spannen van de regering Maduro.

Grote verdeeldheid

In augustus werd het parlement, dat gedomineerd wordt door de oppositie, volledig buitenspel gezet door de installatie van de grondwetgevende vergadering, een volkscomité bestaande uit regeringsgezinde burgers die belast zijn met het herschrijven van de grondwet. Hoewel de oppositie tegen Maduro het afgelopen jaar steeds massaler geworden, en de partijen zich verenigd hebben in de Tafel van Democratische Eenheid (MUD) is er onderling ook verdeeldheid en bestrijden leiders elkaar.

Veel Venezolanen, die af willen van Maduro, zijn daardoor teleurgesteld geraakt in de oppositie en gedesillusioneerd en voelden weinig animo om te stemmen. Het olierijke Venezuela kampt door het instorten van olieprijzen, wanbeleid en omvangrijke corruptie, aan een chronische schaarste van voedsel en medicijnen. Venezolanen gaan letterlijk door van de honger. De hyperinflatie is enorm, en er is een ware exodus op gang gekomen van Venezolanen die het land uitvluchten en hun heil elders in de regio zoeken.