Françaises ‘verlinken’ hun ‘zwijnen’

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire moest maandag diep door het stof. Nadat hij in een vroeg radio-interview op France Info had gezegd te weigeren politici met seksueel grensoverschrijdend gedrag te „verlinken”, vertelde hij later op de dag in een berouwvol filmpje op Twitter dat hij juist de eerste zal zijn die ongewenst gedrag tegenover vrouwen veroordeelt en aangeeft.

Gevraagd of er iemand in de politieke wereld is van wie over tien jaar blijkt dat iedereen allang wist dat hij zich schuldig maakte aan gedrag als dat van de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein, antwoordde Le Maire op de radio kortaf „non”. „Het is lastig, maar verraad heeft nooit en zal nooit deel uitmaken van mijn politieke identiteit.” Dat was niet handig, erkende hij een paar uur later. Hij had zich „slecht uitgedrukt”.

De uitspraken volgden op een weekend waarin duizenden Franse vrouwen op Twitter hun ervaringen deelden over mannen die hen ongewenst belaagd hadden. Onder de hashtag #BalanceTonPorc (verlink je zwijn), riep journaliste Sandra Muller vrouwen op niet langer te zwijgen. „Je hebt grote borsten. Je bent mijn type vrouw. Ik ga je de hele nacht laten klaarkomen”, zou haar voormalige baas bij een televisiezender hebben gezegd. Ze noemde hem met naam en toenaam op Twitter.

Maar dat deed niet iedereen, tot ongenoegen van sommige twitteraars. „Een redactiechef, grote radiozender, smalle gang, grijpt me bij de keel: ‘Op een dag ga ik je neuken, of je dat nu wil of niet’”, getuigt een bekende journaliste van France Inter. Een parlementslid van president Macrons partij La République en Marche schrijft dat de baas van een pr-bureau waarvoor ze werkte tijdens een gezamenlijke dienstreis haar ’s nachts op haar hotelkamer belde.

Dat de affaire-Weinstein ook in Frankrijk veel heeft losgemaakt, bleek zondag al toen Macron in een tv-interview liet weten dat hij opdracht had gegeven om de filmproducent zijn Légion d’Honneur, een hoge Franse staatsonderscheiding, te ontnemen. Maandag werd duidelijk dat badplaats Deauville, waar jaarlijks een festival voor Amerikaanse films plaatsheeft, het naambordje van een naar Bob & Harvey Weinstein vernoemd strandhuisje heeft laten overschilderen.

Staatssecretaris Marlène Schiappa, verantwoordelijk voor ‘gelijkheid tussen vrouwen en mannen’, kondigde zondag aan te werken aan een wet die „seksistisch en seksueel geweld” op straat moet tegengaan. Ze wil zo het „tolerantieniveau van de samenleving verlagen”, zei ze tegen de krant La Croix. Volgens juristen is het moeilijk de grens te bepalen tussen flirten en strafbaar gedrag. „Een compliment maken of fluiten”, moet kunnen, vindt Schiappa, „maar een vrouw opdringerig op straat volgen” niet.