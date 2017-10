Formateur Rutte ontvangt beoogde bewindspersonen

Bijleveld wil vertrouwen in Defensie herstellen Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP. CDA-politica Ank Bijleveld wil in haar nieuwe rol als minister van Defensie het vertrouwen in Defensie herstellen, "met name bij het personeel, maar ook in Nederland". Ze noemde dat maandag na haar gesprek met formateur Rutte "een hele grote klus" en "een zware verantwoordelijkheid als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd". Bijleveld zei dat ze "heel wat tricks en tips" gekregen heeft van haar vader, een oud-beroepsmilitair. In tegenstelling tot minister Jeanine Hennis de afgelopen jaren krijgt Bijleveld op Defensie een staatssecretaris naast zich, huidig VVD-Kamerlid Barbara Visser. Zij gaat dinsdag langs bij formateur Rutte. Lees ook: ‘Warme persoonlijkheid’ die veel voor elkaar krijgt , een kort profiel van Bijleveld.

Grapperhaus over gepeperde uitspraken: ik krijg nu andere rol Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP. Beoogd minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus wordt mogelijk wat voorzichtiger in zijn uitlatingen. Dat was op te maken uit zijn commentaar na het gesprek met formateur Rutte maandag. CDA'er Grapperhaus nam de afgelopen jaren als columnist van het Financieele Dagblad geen blad voor de mond. Zo noemde hij D66-leider Pechtold een "politieke windvaan" en PVV-leider Wilders "ontoerekeningsvatbaar". "Ik heb die publicaties geschreven als columnist en heb dat allemaal toegankelijk gehouden", zegt Grapperhaus daar nu over. "U mag allemaal lezen wat ik daar als privépersoon van vond. Ik ga nu als bewindspersoon aan de slag, dat is een andere rol. U mag mij op bewindspersoon altijd op mijn verantwoordelijkheden afrekenen." Grapperhaus sprak verder van een "heel plezierig en goed gesprek" met Rutte en zei zin te hebben in zijn ministerschap. Er komen volgens Grapperhaus grote uitdagingen op het nieuwe kabinet af als het gaat om Justitie en Veiligheid, waaronder de aanpak van de georganiseerde misdaad en het werken aan een goede cybersecurity. Dat het ministerie dat hij gaat leiden van naam verandert - van Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid - legde Grapperhaus als volgt uit. "Het is denk ik goed dat we aan mensen benadrukken dat we een rechtststaat hebben (dat is Justitie), maar dat die rechtsstaat de mensen wel ook waarborgen moet geven (dat is de Veiligheid). Die volgorde begrijp ik heel goed als jurist." Grapperhaus beloofde ervoor te zorgen dat de naamswijziging op het ministerie "met zo min mogelijk sores en kosten gepaard gaat". Lees ook: Ferdinand Grapperhaus, de ‘onvermijdelijke’ minister , een profiel door onze redacteuren Mark Lievisse Adriaanse en Philip de Witt Wijnen.

Zijlstra: mensen zullen andere kant van mij zien Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP. Nederland krijgt de komende jaren een andere kant van Halbe Zijlstra te zien. Dat beloofde de beoogd minister van Buitenlandse Zaken maandag na zijn gesprek met formateur Rutte. "De afgelopen jaren heb ik als fractievoorzitter een scherp politiek profiel moeten neerzetten, de komende jaren zullen mensen hopelijk een andere kant van mij zien", aldus Zijlstra. Hij zegt dat hij als minister van Buitenlandse Zaken "zal moeten wikken en wegen in de internationale betrekkingen". Zijlstra is niet van plan het beleid van huidig minister Bert Koenders (PvdA) sterk te gaan wijzigen. Hij heeft de indruk dat het ministerie de laatste jaren goed heeft gefunctioneerd. "Iets dat goed functioneert moet je niet overhoop halen." Lees ook: Opschudder met fenomenale dossierkennis , een kort profiel van Halbe Zijlstra.

Rutte ontvangt beoogde bewindspersonen Zaterdag ontving formateur Mark Rutte al de drie vicepremiers, vandaag en morgen gaan alle andere beoogde bewindspersonen bij hem langs. Om 09.30 uur is Tamara van Ark, die namens de VVD wordt voorgedragen als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de eerste van de dag. Het wordt voor Rutte een lange dag: de laatste sessie van vandaag begint pas om 20.45. Beoogd staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark en formateur Mark Rutte. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP Het schema voor de hele dag: 09.30 uur: Tamara van Ark, beoogd VVD-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

10.30 uur: Halbe Zijlstra, beoogd VVD-minister van Buitenlandse Zaken

11.30 uur: Ferdinand Grapperhaus, beoogd CDA-minister van Justitie

13.00 uur: Ingrid van Engelshoven, beoogd D66-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

14.00 uur: Wopke Hoekstra, beoogd CDA-minister van Financiën

15.00 uur: Ank Bijleveld, beoogd CDA-minister van Defensie

16.00 uur: Cora van Nieuwenhuizen, beoogd VVD-minister van Infrastructuur en Waterstaat

17.00 uur: Eric Wiebes, beoogd VVD-minister van Economische Zaken en Klimaat

18.45 uur: Sigrid Kaag, beoogd D66-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

19.45 uur: Wouter Koolmees, beoogd D66-minister van Sociale Zaken

20.45 uur: Sander Dekker, beoogd VVD-minister voor Rechtsbescherming Lees meer over alle bewindspersonen van Rutte III

Rutte ontvangt vicepremiers Formateur Mark Rutte ontvangt zaterdag de drie vicepremiers. Maandag en dinsdag gaat hij in gesprek met de overige 20 bewindspersonen. Zaterdag ontving Rutte als eerste D66'er Kajsa Ollongren. Zij wordt minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ollongren en Rutte kennen elkaar al omdat Ollongren tot 2014 secretaris-generaal is geweest bij het ministerie van Algemene Zaken. Foto Remko de Waal/ANP Foto Remko de Waal/ANP