Filippijnse militairen in Marawi doden ‘IS-emir’

Filippijnse troepen hebben maandag in de stad Marawi twee jihadistische kopstukken gedood, onder wie de man die door terreurbeweging Islamitische Staat (IS) was aangewezen als ‘de emir van het kalifaat in Zuidoost-Azië’. Dat meldt de Filippijnse minister van Defensie, schrijven de persbureaus AP en Reuters. Het Filippijnse leger heeft Marawi bijna helemaal heroverd op de radicaal islamitische strijders die de stad in mei belegerden.

De ‘emir’ was Isnilon Hapilon, een leider van de Filippijnse terreurgroep Abu Sayyaf. In 2014 zwoer hij trouw aan IS, waarna die groepering hem in 2016 aan het hoofd van zijn Filippijnse tak plaatste. Hapilon werd volgens overheidsbronnen gedood in een vuurgevecht.

Maute-groep

Datzelfde geldt voor Omar Maute, de andere jihadistenleider die om het leven is gekomen. Maute leidde samen met zijn broer Abdullah de Maute-groep. Naast Abu Sayyaf en nog een andere groepering is dat één van de drie grote moslimextremistische bewegingen die tegen de Filippijnse regering vechten. De Maute-beweging lijkt nu zijn leiderschap kwijt: Abdullah werd volgens het leger al in augustus gedood.

Bekijk de fotoserie die NRC in juli maakte over de strijd op de Filippijnen: Op de vlucht voor IS in Marawi

De gevechten tussen het leger en de islamitische rebellen begonnen in mei. Toen vielen jihadstrijders de stad Marawi aan, op het eiland Mindanao in het zuiden van de Filippijnen. President Rodrigo Duterte reageerde door de staat van beleg af te kondigen op heel Mindanao. Die duurt nog tot eind dit jaar, nadat Duterte de krijgswet in juli met zes maanden verlengde. Dat tot onvrede van de oppositie, die vreest dat Duterte in de voetsporen treedt van ex-president Ferdinand Marcos. Die voerde, gesteund door de staat van beleg, in de jaren zeventig en tachtig een dictatoriaal schrikbewind.

Na vijf maanden vechten zijn de islamitische opstandelingen in Marawi vrijwel uitgeschakeld. Nog zo’n veertig strijders zouden zich ophouden in een klein deel van de stad. Hun commandanten zijn allemaal dood. Omar Maute en Isnilon Hapilon waren de laatste twee nog levende jihadistenleiders.

De situatie in en om Marawi heeft de Filippijnse regering veel kritiek opgeleverd. Omdat de islamitische militanten de stad relatief eenvoudig konden innemen, maar ook omdat ze na bijna een half jaar nog steeds niet helemaal verdreven zijn. De gevechten hebben volgens de autoriteiten het leven gekost aan 47 burgers en 162 militairen. Ruim 800 rebellen vonden de dood.

Hapilon had overigens een prijs op zijn hoofd staan: het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken loofde 5 miljoen dollar uit als beloning voor de tip die tot zijn aanhouding zou leiden. Hapilon was volgens de Verenigde Staten verantwoordelijk voor een reeks ontvoeringen van Amerikanen. Eén van die ontvoerden werd in 2001 onthoofd.