EU verbiedt iedere investering in Noord-Koreaanse economie

EU-landen mogen op geen enkele wijze meer investeren in de Noord-Koreaanse economie. Ook wordt er een olie-embargo ingesteld tegen het communistische land en worden van nog eens drie Noord-Koreaanse personen en zes bedrijven de tegoeden bevroren. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag besloten.

Voordat de nieuwe sancties werden ingesteld was het nog toegestaan om te investeren in Noord-Korea, zolang dit niet gebeurde in de wapenindustrie, mijnbouw en andere sectoren die de omstreden kernwapen- en raketprogramma’s van Pyongyang ten goede zouden komen.

Lange tijd werd in de Europese Unie gepleit voor ‘kritisch engagement’, waarbij economische en diplomatieke samenwerking met Noord-Korea werd aangemoedigd zolang die bijdroeg aan een verbetering van de humanitaire en economische situatie in het totalitaire land. Pyongyang bleek echter keer op keer niet bereid de economie te hervormen of de mensenrechtenschendingen te temperen.

Werkvergunningen

Verder werd maandag besloten dat werkvergunningen van Noord-Koreaanse arbeiders niet meer worden vernieuwd. Naar schatting werken enkele honderden Noord-Koreanen in Polen in de bouw en scheepsbouw. Zij moeten vrijwel hun gehele inkomen afstaan aan Pyongyang. Deze dwangarbeiders moeten nu terug naar hun thuisland.

D66-Europarlementariër Marietje Schaake, die onlangs al tot een dergelijk investeringsverbod opriep, is blij met de sancties. “Dat vandaag is besloten om bovenop de sancties van de VN ook extra maatregelen aan te nemen tegen het regime van Kim Jong-un, is een krachtig en welkom signaal vanuit Europa”, aldus Schaake, die hoopt dat de volgende stap overleg met Noord-Korea is:

“Buitenlandchef Mogherini moet […] zo snel mogelijk met Noord-Korea om de tafel gaan zitten. De situatie in Noord-Korea heeft het kookpunt bereikt en Trump gooit haast dagelijks olie op het vuur. Een interventie door de EU kan nu het verschil maken tussen de-escalatie of oorlog.”

6 miljoen

Het Europese investeringsverbod zal Pyongyang vermoedelijk niet heel hard raken. In 2016 werd er voor slechts 6 miljoen aan goederen geïmporteerd uit Noord-Korea en voor 22 miljoen uitgevoerd. Het gros van de export bestond uit industriële goederen.

Het wegsturen van Noord-Koreaans personeel raakt het bewind van Kim Jong-un vermoedelijk harder, al is niet bekend hoeveel geld de inzet van Noord-Koreaanse dwangarbeiders in Polen Pyongyang precies oplevert.

Sancties

De eerste EU-sancties werden ingesteld in 2006, na de eerste kernproef van Noord-Korea. Toen kreeg Pyongyang een wapenembargo opgelegd, werden de tegoeden van meerdere Noord-Koreanen bevroren en mochten er geen luxegoederen meer uitgevoerd worden naar het land. Vanaf 2009, toen Pyongyang een tweede kernproef deed, stelde de EU bijna ieder jaar nieuwe, strengere strafmaatregelen in.

Naast de EU-sancties hebben ook de Verenigde Naties meerdere malen sancties opgelegd aan Noord-Korea. Dat gebeurde voor het laatst op 11 september, toen de olie-export naar het land met een derde werd teruggebracht en de import van textiel uit Noord-Korea werd verboden. Verder zijn er meerdere unilaterale strafmaatregelen van de VS, Japan en Zuid-Korea van kracht tegen Pyongyang.