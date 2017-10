Dode in Ierland door tropische storm

In het zuidoosten van Ierland is maandag zeker één dode gevallen als gevolg van de tropische storm Ophelia die langs de zuidkust van het land raast. De storm kwam maandag aan het eind van de ochtend aan land, meldt Reuters.

Een vrouw kwam om het leven doordat een omgewaaide boom op het dak van haar auto terecht kwam. Het slachtoffer overleed ter plekke. Twee anderen raakten door eenzelfde ongeval zwaargewond.

De storm veroorzaakt grote overlast in Ierland. Ophelia werd zondagnacht van een orkaan tot zware storm bijgesteld. Wel sloten scholen en ziekenhuizen hun deuren en ligt het openbaar vervoer in het land tijdelijk plat. 130 vluchten vanaf de luchthaven van Dublin werden geannuleerd en zo’n 120.000 panden, waaronder de regeringsgebouwen in Stormont, kwamen maandagochtend zonder stroom te zitten. Herstel van de elektriciteit kan tot enkele dagen duren, meldt de BBC.

‘Ergste storm in vijftig jaar’

De Ierse regering waarschuwde voor de ergste storm in vijftig jaar en premier Leo Varadkar adviseerde de Ieren om maandag binnen te blijven. Langs de kust werden golven van tien meter hoog gemeten. Het leger is in paraatheid gebracht om overlast van mogelijke overstromingen te beperken.

Leo Varadkar Public safety is our key concern today. Advice is to stay at home, no unnecessary travel or other outdoor activities. Further updates later. 16 oktober 2017 @ 07:30

De meteorologische dienst van Groot-Brittannië heeft een weeralarm van 16.00 tot 23.00 uur (Nederlandse tijd) afgegeven. Aan de zuidkust van Ierland werden maandag nog windsnelheden van 176 kilometer per uur gemeten. Ook in Wales werden preventief openbare gebouwen gesloten en zijn enkele binnenlandse vluchten geschrapt. Verwacht wordt dat de storm later op maandag langs de westkust richting Schotland trekt.

Rode zon

Boven de Atlantische Oceaan werd nooit eerder zo oostelijk zo’n zware orkaan gemeten, aldus de BBC. Boven de oceaan werden windsnelheden van bijna tweehonderd kilometer per uur gemeten, waarmee Ophelia geldt als een orkaan in de categorie drie.

Door de storm was in sommige delen van Engeland maandag een ‘rode zon’ zichtbaar. Door Ophelia is zand van de Sahara overgewaaid waardoor de zon in sommige delen van het land een rode gloed kreeg.