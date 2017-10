Rutte ontvangt vicepremiers

Wie komen er in het kabinet-Rutte III?

Nu de informatieperiode is afgerond, begon de formatie van het kabinet-Rutte III donderdag pas echt met de benoeming van beoogd premier Mark Rutte tot formateur. Rutte sprak vrijdag met de drie andere fractievoorzitters, Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie), over de invulling van het kabinet. De vier partijleiders komen vrijdagavond weer bijeen om de benoemingen definitief te maken. Rutte heeft vervolgens drie dagen uitgetrokken om alle beoogde ministers en staatssecretarissen individueel te spreken.

De laatste dagen kwamen we vooral meer te weten over wie niet zullen toetreden tot Rutte III. Jeanine Hennis, die onlangs moest aftreden als minister van Defensie, blijft in de Tweede Kamer. En Klaas Dijkhoff maakte afgelopen week bekend fractievoorzitter van de VVD te willen worden. Opvallende afhaker bij het CDA is Commissaris van de Koning Wim van de Donk, die getipt werd voor één van de twee ministersposten op Veiligheid en Justitie.

Foto Bart Maat / ANP.

De Telegraaf meldt maandag dat Eric Wiebes, nu staatssecretaris van Financiën, de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat wordt. Dat zou opmerkelijk zijn omdat het de verwachting was dat de klimaatminister naar D66 zou gaan. Buitenlandse Zaken gaat volgens de krant naar huidig VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra.

Deze week is ook de week dat de AIVD de kandidaat-bewindslieden gaat screenen. De geheime dienst zal kijken naar zaken als een mogelijk strafblad, eventuele problemen met de fiscus, onduidelijkheden over nevenfuncties, of gedoe over declaraties of mogelijke belangenverstrengelingen. Groen licht van de AIVD of andere diensten is echter nog geen garantie tegen problemen later, blijkt uit een achtergrondverhaal van onze redacteur Kees Versteegh.