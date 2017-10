Catalaanse separatistische leiders vastgezet

Het Spaanse hooggerechtshof heeft opdracht gegeven tot de aanhouding van de leiders van twee bewegingen die pleiten voor Catalaanse onafhankelijkheid. De twee worden verdacht van ordeverstoring vanwege hun rol in protesten in Barcelona in september, meldt persbureau AP.

Jordi Sanchez van de Asamblea Nacional Catalana (Catalaanse Nationale Assemblee) en Jordi Cuixart van Òmnium Cultural werden maandag aangehouden nadat zij waren verhoord door de politie. Ze geven beiden leiding aan organisaties die grotere Catalaanse zelfstandigheid bepleiten. Ook twee hooggeplaatste politiemensen werden aangehouden. Het onderzoek tegen de vier loopt nog.

De protesten op 20 en 21 september braken uit nadat de Spaanse politie meerdere hooggeplaatste Catalaanse functionarissen oppakte, onder wie de Catalaanse minister van Financiën. Die aanhoudingen waren onderdeel van de Spaanse maatregelen tegen het onafhankelijkheidsreferendum, dat op 1 oktober werd gehouden. De raadpleging was door het hooggerechtshof verboden.

Eerder maandag besloot het hof dat hoge Catalaanse politiefunctionarissen onder voorwaarden op vrije voeten konden blijven. Wel moesten zij hun paspoorten inleveren, en kregen ze een meldplicht opgelegd. Ook tegen hen loopt een onderzoek.