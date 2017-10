Bergdahl bekent schuld voor deserteren

Bowe Bergdahl, de Amerikaanse militair die in Afghanistan wegliep van zijn post en werd gevangengenomen, heeft maandag schuld bekend voor desertie en wangedrag. Hij zich verantwoorden in de militaire rechtbank van Fort Bragg, North Carolina.

“Ik begrijp dat het bij wet verboden is om weg te gaan”, zei Bergdahl volgens persbureau AP. In juni 2009 verliet de sergeant zijn post op een afgelegen militaire basis in Afghanistan. Hij vertelde maandag nog eens hoe hij binnen twintig minuten de weg kwijtraakte en twee of drie uur later gevangen werd genomen door leden van het Haqqani-netwerk, dat gelieerd is aan de Talibaan.

Collega’s in gevaar

De verdwijning van de sergeant leidde tot een grootschalige zoekactie, die 45 dagen duurde. Bij de gevaarlijke zoektochten werden veel manschappen en materieel ingezet. Bergdahl zei maandag dat hij er geen rekening mee had gehouden dat dergelijke zoekacties nodig zouden zijn. Hij wordt er niet alleen van beschuldigd ongeoorloofd te zijn weggelopen, maar ook van het in gevaar brengen van zijn collega’s.

Bergdahl bekende verder schuld voor wangedrag voor de vijand. Zijn gevangenschap duurde uiteindelijk vijf jaar. Hij kwam vrij door een gevangenenruil: Obama liet in juni 2014 vijf leden van de Talibaan vrij uit Guantánamo Bay.

Het lijkt er niet op dat Bergdahls schuldbekentenis zal resulteren in strafvermindering, schrijft AP.

Zijn advocaten stellen dat hij niet verantwoordelijk moet worden gehouden voor wat er gebeurde tijdens de zoekacties die naar hem werden opgezet. Het is echter waarschijnlijker dat de rechtbank de verwondingen die militairen opliepen tijdens de zoekacties, wel meeweegt in de zwaarte van de straf.

Op desertie staat een straf van vijf jaar. Voor wangedrag staat levenslang.

Krijgsgevangene of deserteur

De zaak-Bergdahl roept hevige discussie op in de Verenigde Staten. De deal die de toenmalige president Obama sloot om de Amerikaanse krijgsgevangene vrij te krijgen werd zwaar bekritiseerd door Republikeinen. Tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen zei Donald Trump dat Bergdahl “in vroeger tijden zou zijn geëxecuteerd” als deserteur.

In eerdere interviews, waaronder de podcastserie Serial, verklaarde Bergdahl dat hij zijn post verliet in een poging de legerleiding te wijzen op problemen die in zijn unit speelden.

Het vonnis van de militaire rechtbank wordt op 23 oktober bekend.