3FM-dj Roosmarijn Reijmer verlaat de radio

Roosmarijn Reijmer verlaat 3FM. Ze wisselt na meer dan zeventien jaar de radio in voor een baan bij boekingskantoor Friendly Fire, maakte ze maandagavond bekend in haar programma 3voor12. Op 8 december maakt ze haar laatste uitzending.

Reijmer pleitte in juni in een interview met NRC voor meer vrouwelijke dj’s op de Nederlandse muziekradio. Dat interview maakte veel los. Hoewel 3FM ontkent dat de uitspraken van de prominente VPRO-presentatrice er iets mee te maken hadden, kondigde de zender nog geen twee maanden later aan met Eva Koreman en Angelique Houtveen voor het eerst in jaren vrouwen terug te brengen op de belangrijke dagprogrammering. Bovendien kreeg Annemieke Schollaardt het lunchprogramma op het grotere Radio 2.

Reijmer begon bij 3FM als muzieksamensteller. Sinds 2011 presenteerde ze het programma 3voor12 Radio, in de avonduren van 3FM. Dat leverde haar onder meer een Zilveren Radioster op, de publieksprijs voor de beste radiopresentatrice. Toch vindt ze het nu tijd om afscheid te nemen, zei ze maandagavond in haar uitzending:

“Ik zat hier lekker in de avond van 3FM, maar toen kreeg ik een aanbod. En dat aanbod is afkomstig van Friendly Fire. (…) Dat was eigenlijk zo’n offer you can’t refuse, weet je. Zoiets dat ik écht moest doen.”

Roosmarijn Reijmer neemt afscheid met het Song Van Het Jaar Festival. Daarna wordt ze Hoofd Marketing en Creatie bij Friendly Fire, het bedrijf achter onder meer het festival Best Kept Secret en de concertreeksen van de band Kensington.

Wie Reijmer opvolgt als presentator van 3voor12 is nog niet bekend.