Zes soldaten en 24 militanten gedood in Egypte

In de Egyptische Sinaï zijn zondag minstens 24 militanten en zes soldaten gedood bij aanvallen op militaire posten in het noorden van het schiereiland. Dat laat het Egyptische leger weten, meldt persbureau Reuters. Er zouden ook minstens twintig soldaten gewond zijn geraakt.

De zes militaire checkpoints, in de omgeving van grensplaats Sheikh Zuweid, werden door meer dan honderd militanten aangevallen. Daarbij werden geweren, autobommen en mortiergranaten gebruikt, lieten bronnen weten aan persbureaus AP en Reuters. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid voor de aanvallen opgeëist. Het Egyptische leger zette helikopters in om de aanvallers weg te jagen.

Geregeld aanslagen

In de noordelijke Sinaï, grenzend aan de Gazastrook en Israël, worden geregeld aanslagen gepleegd. Zo kwamen afgelopen vrijdag nog minstens zes soldaten om bij een aanval. Ook die aanslag werd opgeëist door IS.

Sinds 2013 zijn bij aanslagen in de Sinaï volgens Reuters honderden soldaten en politiemensen omgekomen. In juli 2013 verdreef het leger de islamitische president Mohammed Morsi na massaprotesten. Militanten hebben onlangs ook kerken in Caïro en andere steden aangevallen, met tientallen doden tot gevolg.