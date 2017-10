Ze belde de politie acht keer, toch werd Cecilia Lam vermoord

Ze belt zo vaak in het tijdsbestek van een paar uur, dat de telefonisten haar stem aan de andere kant van de lijn herkennen. “Ben jij het, Cecilia? Is hij terug?”

In de avond van 9 oktober 2014 bellen Cecilia Lam en haar huisgenoten maar liefst acht keer naar het alarmnummer van de politiediensten van San Francisco. Haar vriend Cedric Young, met wie ze een chaotische relatie heeft, is ernstig dronken en agressief en probeert haar huis binnen te komen.

‘Escalerende situatie’

“Het gaat om een situatie van escalerend huiselijk geweld “, zegt Lam aan de telefoon. In totaal wordt driemaal gereageerd op haar oproepen. De agenten die aan de deur komen sussen de boel en bemiddelen wat tussen het stel. Eénmaal nemen ze de dronken Young mee naar het bureau. Een paar uur later staat hij weer op straat en hoewel hij anders beloofde, begeeft hij zich direct weer naar het adres van Lam.

Opnieuw wordt een politiewagen gestuurd - maar ditmaal arriveren de hulpdiensten te laat. Young is erin geslaagd het appartement binnen te dringen. Hij schiet Lam neer en richt zijn vuurwapen daarna op zichzelf. Lam overlijdt later.



Protocol niet gevolgd

De agenten hebben dan wel gehoor gegeven aan de oproepen van Lam, niemand lijkt haar paniek serieus te hebben genomen. Tijdens het gerechtelijk onderzoek dat na haar dood werd ingesteld, gaven de politiemannen toe nauwelijks met elkaar te hebben gecommuniceerd over hun bezoeken aan het adres van Lam. Geen van vijf agenten die in de avond betrokken raakte bij het incident, sloeg er zelfs maar de persoonlijke gegevens van Young op na.

Als ze dat wel hadden gedaan, hadden ze waarschijnlijk gezien dat hij betrokken was bij andere geweldszaken en dat Lam eerder eens had afgezien van aangifte.

Hoe kan het dat vijf agenten zo inadequaat handelden op één en dezelfde avond? Dat is de vraag die de familie Lam en de aanwezige huisgenoten al drie jaar bezighoudt. In zaken die te maken hebben met huiselijk geweld is het melden van dat geweld vaak de grootste horde. Het slachtoffer wordt geïntimideerd en durft niet naar de politie te stappen. Maar Lam deed dat wel - en de hulpdiensten kwamen ook. Het probleem is alleen dat de door hun geboden hulp niet de protocollen volgde.

Ook de redactie van de San Francisco Chronicle was geïnteresseerd in het antwoord op die vraag. Omdat de politiediensten weigerden in te gaan op de zaak, deed verslaggever Vivian Ho dat.

Het systeem faalde

Ze sprak met Lams huisgenoten en familie, verdiepte zich in de politieverslagen en duikelde zelfs de tapes van Lams gesprekken met het noodnummer. Die geluidsfragmenten zijn te horen op de website van de lokale krant van San Francisco, al wordt de luisteraar gewaarschuwd, want ook de uiteindelijke aanval van Young op zijn vriendin staat op de band. Dat fragment vormt een wel heel sterk contrast met het lieve verhaal van Lams broer Eddie in de bovenstaande video vertelt over zijn oudere zus.

In de longread gaat de journalist ook uitgebreid in op de cijfers omtrent huiselijk geweld en de dodelijke slachtoffers die daardoor vallen: van de 326 vrouwen die in 2016 in de staat Californië vermoord werden, werden zeker 80 slachtoffer van een gewelddadige relatie. Dat spitwerk levert een grondige blik op in het opereren van het systeem dat in de stad werd opgezet ter preventie van huiselijk geweld. Een systeem dat in het geval van Cecilia Lam dus vreselijk faalde.