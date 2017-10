Politie start onderzoek naar racisme bij VVV-PSV

De politie start een onderzoek naar mogelijke racistische uitlatingen rond de eredivisiewedstrijd VVV-PSV, zondagmiddag in Venlo. Dat doet de politie naar aanleiding van berichten in de media hierover.

Een sportverslaggever van Omroep Brabant plaatste een filmpje waarin te horen is dat spelers van PSV worden uitgescholden. Zij waren op dat moment op weg naar de kleedkamer.

Leuk stadion natuurlijk. De Koel. Met die prachtige , authentieke trap. Ook geschikt voor de broodnodige interactie tussen spelers & fans #vvvpsv pic.twitter.com/KaQnFy3dsL — paul post (@paulpostman) October 15, 2017

De beelden zijn volgens de politie “van dusdanige aard dat politie en Openbaar Ministerie een onderzoek gerechtvaardigd vinden”. Daaruit moet blijken of er sprake is van een strafbaar feit en wie daarvoor verantwoordelijk is of zijn. VVV-Venlo verloor de thuiswedstrijd tegen PSV met 2-5.

Woedend

De club uit Venlo is “woedend” en “distantieert zich van de racistische geluiden van enkele toeschouwers”. VVV gaat aangifte doen bij de politie, staat in een bericht op de website van de club. Algemeen directeur Marco Bogers zegt:

“Deze walgelijke racistische geluiden horen niet thuis in een voetbalstadion en staan haaks op de kernwaarden van onze club. We zullen er alles aan doen om de daders te achterhalen en passende maatregelen tegen hen te treffen.”

VVV heeft excuses aangeboden aan PSV. Of de KNVB maatregelen gaat treffen is nog niet bekend.

Racistische uitlatingen in het voetbal komen vaker in het nieuws. Zo waren in januari 2016 oerwoudgeluiden te horen bij een wedstrijd tussen Ajax en ADO Den Haag. Vorig jaar maart klonken er oerwoudgeluiden tijdens een voetbalwedstrijd in de Hoofdklasse.