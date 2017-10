Pipo rijdt zijn ezel niet gratis naar Kerkrade

Op een goed voorbereid reisplan viel Pipo de Clown in eerdere tv-series zelden te betrappen. Het ezeltje Nononono kon de woonwagen overal naartoe trekken. ‘Pipo de Clown en Mamaloe / Reizen door de zon en regen / Langs de wijde wereldwegen’, klonk het in de begintune.

De bestemmingen in de nieuwe tv-serie van Pipo (vanaf maandag op RTL 8) zijn echter niet toevallig gekozen. Gemeenten konden zich inkopen. Lingewaard, Smallingerland, Opsterland en Molenwaard toonden bijvoorbeeld interesse. De clown en zijn vrienden trekken ook naar plaatsen als Kerkrade, Putten en Oss, die eveneens hun vinger opstaken voor een beetje Pipo-promotie.

„Het verzoek kwam voorbij en wij hebben positief gereageerd”, vertelt Tim Weijers, wethouder van onder meer toerisme, public relations en marketing in Kerkrade. „De kinderserie sluit prima aan bij onze campagne Beleef Kerkrade.”

De gemeente in het zuidoosten van Limburg investeert uitgesmeerd over meerdere jaren 200.000 euro in imago-opbouw. „Buiten de provincie hebben mensen nauwelijks een beeld bij Kerkrade. Binnen de provincie is het beeld erg wisselend. Bovendien willen we de burgers weer trots maken op Kerkrade.”

De Pipo-aflevering kost Kerkrade 6.500 euro. „Als tegenprestatie worden we genoemd en bezoekt de clown twee van onze topattracties: het kloostercomplex Rolduc en de dierentuin GaiaZoo. En het mooie van kinder-tv is dat het eindeloos opnieuw wordt bekeken. De gezonde indoctrinatie gaat dus ook na de eerste uitzending door.”

Passende Pipo-plekken

Gemeentes met geld werden niet altijd als subsidiënt geaccepteerd. „Voorwaarde was wel dat de plekken een beetje passen bij Pipo”, zegt Michael van Hoorne, directeur van Van Hoorne Entertainment, producent van de nieuwe serie rond de clown. „In een aantal gevallen is een gemeente daarom afgevallen of zijn we binnen de gemeente op zoek gegaan naar passender plekken.”

De grote verhaallijn van de serie van tien afleveringen stond al, maar door de keuzes van de gemeentes veranderde nog het een en ander. „De schrijver is steeds mee geweest op locatiebezoek en heeft de scripts daarna aangepast.”

Volgens Van Hoorne vergt het maken van televisie voor de commerciëlen, „ook kindertelevisie”, het vinden van partners. „Die aanpak is niet nieuw”, zegt hij. „Ik heb zelf mijn eerste buitenlandse woorden geleerd via Bassie & Adriaan. Die werkten ook al slim samen met de verkeersbureaus van de landen die ze bezochten. Van Hoorne: „We hopen met deze serie andere gemeentes enthousiast te krijgen voor een nieuwe serie.”

Pipo de Clown is de komende twee weken elke werkdag om 08.00 uur te zien op RTL 8. Daarnaast vindt het programma zijn weg naar de app van Telekids, Videoland en RTL XL.