Overleden kind gevonden in auto, politie vermoedt misdrijf

Bij een politiebureau in Assen hebben agenten zaterdagavond een overleden kind gevonden in een auto. De politie gaat uit van een misdrijf. De 46-jarige bestuurder van het voertuig is gearresteerd wegens verdenking van betrokkenheid bij de dood van het twaalfjarige meisje.

De politie meldde zondagmiddag dat de verdachte een bekende is van de moeder van het slachtoffer. Daardoor kende hij ook het meisje. De man en het kind komen vermoedelijk allebei uit Hoogeveen.

Kort voordat de agenten het meisje in de auto aantroffen, kwam de man het bureau binnengelopen. Hij zocht contact met de agenten en liep vervolgens met ze mee naar zijn wagen. “Het was al gelijk duidelijk dat er wat ernstigs aan de hand was”, zegt een woordvoerder van politie Oost-Nederland.

De man is vervolgens meteen aangehouden. Of hij een zedenverleden heeft, kan de woordvoerder niet zeggen. De verdachte wordt zondag verhoord. Zaterdagavond is hij ook ondervraagd. De politie is een onderzoek gestart.

De politie gaat uit van een misdrijf na aantreffen van het lichaam van een meisje in een auto in #Assen. (1) https://t.co/Hq32nZJljU — Politie Drenthe (@poldrenthe) October 15, 2017