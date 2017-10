Oud-voetballer Weah wint eerste ronde verkiezing Liberia

Senator en oud-profvoetballer George Weah heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in het West-Afrikaanse Liberia gewonnen. In de tweede ronde zal hij het alleen nog opnemen tegen vicepresident Joseph Boakai. Er is nog een ronde nodig omdat geen van beiden minimaal 50 procent van de stemmen kreeg, meldt persbureau AFP.

Volgens de kiescommissie kreeg voormalig stervoetballer Weah in de eerste ronde 572.000 stemmen, goed voor 39 procent. De 72-jarige Boakai bleef steken op 29,1 procent van de stemmen. Zaterdag werd al duidelijk dat er waarschijnlijk een tweede ronde zou volgen.

De andere achttien kandidaten trokken in de eerste ronde veel minder kiezers. Als derde eindigde advocaat Charles Brumskine met 9,8 procent van de stemmen. De meeste stemmen (ongeveer anderhalf miljoen) zijn inmiddels geteld en de gemiddelde opkomst was 74,5 procent, liet de kiescommissie weten op een persconferentie.

De 51-jarige Weah won onder meer in hoofdstad Monrovia, waar de voormalig Wereldvoetballer van het jaar sinds 2014 senator is. Daar wonen bijna veertig procent van de ongeveer 2,1 miljoen stemgerechtigden.

Eerste vrouwelijke staatshoofd

De winnaar van de presidentsverkiezingen wordt de opvolger van Ellen Johnson Sirleaf (78), het eerste vrouwelijke staatshoofd van Afrika. Zij was twaalf jaar aan de macht. In 2011 ontving zij de Nobelprijs voor de Vrede. Volgens het Nobelcomité zette Johnson Sirleaf zich onder meer in voor de vrede in Liberia en voor het verstevigen van de positie van vrouwen. De laatste jaren is ze echter in het nieuws vanwege corruptieschandalen en beschuldigingen van nepotisme.

De tweede stemronde voor de presidentsverkiezingen in Liberia zal volgende maand plaatsvinden.