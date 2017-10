Omstreden pastoor van Reusel stapt op

De omstreden pastoor van de Brabantse gemeente Reusel-De Mierden, Karel van Roosmalen, stapt op. Hij lag onder vuur; een deel van de inwoners eiste zijn vertrek.

Van Roosmalen is het oneens met het beleid van bisschop Gerard de Korte van Den Bosch. Hij hekelt onder meer het “steeds meer toestaan van woord- en communiediensten”, schrijft hij in een openbare brief. Daardoor zou de eucharistie op het “tweede plan” komen. Verder schrijft Van Roosmalen:

“Ook geeft Monseigneur De Korte aan dat de priester ook present moet zijn in de crematoria en daar het afscheid moet voorzien van gebed. Dat de Kerk hiermede overbodig geworden is bij een afscheid van een overledene, is hierbij het gevolg !!”

Woordvoerder Joost Goes van het bisdom Den Bosch betreurt het vertrek: “Het is treurig en vervelend. We hadden het idee dat hij nog wel even door zou gaan.” Volgens Goes is de bewering dat woord- en communiediensten steeds meer worden toegestaan onjuist. “Ook is de kerk nog steeds voorstander van kerkelijke uitvaartdiensten”, zegt de woordvoerder. “Ik weet dan ook niet waar Van Roosmalen op doelt.” Goes benadrukt dat de pastoor door veel mensen werd gewaardeerd.

Stille tocht

Toch kwam Van Roosmalen geregeld negatief in het nieuws. De pastoor zou niet luisteren naar de wensen van de kerkgangers van de rooms-katholieke parochie Sint Clemens in Reusel. Op commentaar zou hij boos reageren. In juni werd een stille tocht tegen de pastoor georganiseerd, waar ruim 350 mensen aan meededen. Ook werden honderden handtekeningen verzameld om het vertrek van de pastoor te eisen. Frank Rovers, die een actiegroep oprichtte om de pastoor weg te krijgen, vindt het vertrek “geweldig”, laat hij weten aan Omroep Brabant. Hij heeft de vlag uitgehangen.

De staf van het bisdom Den Bosch besloot een paar weken geleden nog dat Van Roosmalen niet weg hoefde. In zijn vertrekbrief gaat hij niet in op de ontstane commotie.

De pastoor schrijft dat hij “kort nà 1 januari 2018″ de parochie in Reusel zal verlaten. Hij wil ergens anders gaan wonen, “als emeritus zonder enige verantwoordelijkheid voor een bepaalde parochie”. Woordvoerder Goes van het bisdom Den Bosch kan zich “goed voorstellen dat de bisschop nog wel aanleiding ziet om met hem door te praten”. Overigens blijft Van Roosmalen priester - dat ben je volgens de katholieke traditie voor je leven.