De Nederlands-Somalische atleet Abdi Nageeye heeft zondag in Amsterdam het Nederlands record op de marathon verbroken. De 28-jarige Nageeye liep de afstand van 42,195 kilometer in een tijd van 2 uur, 8 minuten en 16 seconden. Hij liep daarmee vijf seconden sneller dan Kamiel Maase, die in 2007 het vorige record vestigde op 2.08.21. Nageeye won voor de tweede keer de Nederlandse titel op de marathon.

De Keniaanse atleet Lawrence Cherono liep de 42ste marathon van Amsterdam in een tijd van 2.05.09 en finishte als eerste. Hij verbeterde het parcoursrecord, dat op 2.05.21 stond - vorig jaar gelopen door zijn landgenoot Daniel Wanjiru. De nummer twee van zondag Novert Kigen, ook Keniaan, eindigde vier seconden later.