Kliniek Den Dolder huurt beveiligers in na incident

De forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder heeft de beveiliging opgeschroefd en een onderzoek ingesteld na melding van een incident afgelopen donderdag op het terrein van de zorginstelling. Dat bevestigt een woordvoerder van Aventurijn.

Volgens de melding werd een vrouwelijke voorbijganger donderdagavond achternagezeten door een man ter hoogte van de afdeling waar Michael P. was opgenomen. P. wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing en dood van Anne Faber. Het incident liep volgens de melding goed af omdat een voorbijganger, die op het terrein woonruimte huurt, tussenbeide kwam.

Een woordvoerder van Aventurijn zegt dat het onderzoek naar de achtervolgingsmelding loopt en het nog niet zeker is of het om een patiënt van de instelling gaat. Naar aanleiding van het incident heeft Aventurijn wel besloten per direct beveiliging in te huren die nu 24 uur per dag op het terrein aanwezig is, zegt zij. Aventurijn heeft al langere tijd buurtcoaches als ‘aanspreekpunten’ in dienst.

Na de melding is ook de politie ingeschakeld, zegt waarnemend voorzitter Rob Zee van de Belangenvereniging Den Dolder. Zee werd zelf benaderd door de voorbijganger die tussenbeide kwam. „Er is door de politie toegezegd dat ze vaker gaan surveilleren op het terrein”, zegt hij.

De politie Midden-Nederland zei zondag desgevraagd dat de kwestie „onze aandacht” heeft. Een woordvoerder stelt „op dit moment” niet in te kunnen gaan op gerichte vragen over de melding. Vrijdag maakte de gemeente Zeist, waar Den Dolder deel van uitmaakt, bekend dat de politie meer surveillances zal doen in het dorp en zichtbaarder zal zijn. Of deze aankondiging samenhangt met het gemelde incident van donderdagavond of niet, wil de politie niet zeggen.

De Belangenvereniging Den Dolder (300 leden) pleit al langer voor sluiting van Aventurijn. Volgens de vereniging is de zaak-Faber geen „noodlottig incident” maar zou er sprake zijn van „structurele misstanden”.