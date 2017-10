Jan Wolkers Prijs naar wolvenboek ‘De kinderen van de nacht’

De Jan Wolkers Prijs 2017, de jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandse natuurboek, gaat dit jaar naar het boek De kinderen van de nacht – Over wolven en mensen, geschreven door Dik van der Meulen. De prijs werd zondagochtend uitgereikt door Karina Wolkers in het Radio 1-programma Vroege Vogels, vanuit kasteel oud Poelgeest in Oegstgeest. Winnaar Dik van der Meulen kreeg een bedrag van 5.000 euro en een tekening van NRC-illustrator Siegfried Woldhek.

De kinderen van de nacht – Over wolven en mensen (uitgeverij Querido), werpt volgens het juryrapport “nieuw licht op onze verhouding met het raadselachtige roofdier” en is “goed gedocumenteerd, in uiterst leesbare stijl, luchtig, persoonlijk en (niet onbelangrijk:) zelfs met humor”. Het biedt de lezer inzicht in het dier en in de mens, aldus de jury, want, zo is te lezen in het winnende boek: ‘Met wolven delen we eigenschappen die we in onszelf afkeuren, zoals onmatigheid, jaloezie, argwaan en ruzie-achtigheid tegenover buitenstaanders’. Daardoor herkennen mensen zich volgens Van der Meulen in de wolf en identificeren ze zich ermee.

Rijke geschiedschrijving

De kinderen van de nacht is volgens de jury dan ook “niet alleen een rijke geschiedschrijving, het biedt ook stof tot nadenken, over onszelf, over het dier. Een grootse prestatie.” Juryvoorzitter Jean-Pierre Geelen repte bij de uitreiking van een boek “dat door de bezieling van de auteur de lezer meevoert in een haast sprookjesachtige wereld die hij of zij niet eerder zo grondig en gedetailleerd leerde kennen”. NRC gaf het boek vorig jaar 4 ballen.

Lees hier onze 4 ballen-recensie van De kinderen van de nacht: Een trots schemerbeest

De andere vier genomineerden waren Wilde apen, natuurbescherming in Nederland van Frank Berendse, Dieren met toekomstplannen, slim vooruitkijken in de natuur van Frans van der Helm, Veluwe, De Natuurgids van Dirk Hilbers en Vogels op de cm2, samengesteld door Peter Müller en Tom Loorij.

De jury van de Jan Wolkers Prijs, bestaande uit Karina Wolkers, weduwe van de naamgever, Allard Stapel van het Wereld Natuur Fonds, Vroege Vogels-eindredacteur Anneke Naafs en journalist van de Volkskrant Jean-Pierre Geelen, selecteerde de shortlist van vijf uit een longlist van 19 boeken, die weer was samengesteld uit meer dan honderd inzendingen.

Oeuvreprijs Koos van Zomeren

In dezelfde uitzending werd voor het eerst sinds het vijfjarig bestaan van de prijs ook een oeuvreprijs uitgereikt: aan Koos van Zomeren. Van hem verscheen dit jaar het lijvige boek Alle vogels. Juryvoorzitter Geelen: “Of hij zich nu buigt over de koe, zijn hond Rekel, over bomen, of – de rode draad door zijn natuurwerk – de vogels: steeds is er die indrukwekkende stijl, dat onophoudelijke zoeken naar woorden voor het onbeschrijflijke. Van Zomeren víndt ze – het kenmerk van grote literatuur. Al wandelend door het landschap heeft hij in zijn eentje het Nederlandse natuurschrijven naar een nieuwe dimensie getild.”

Eerdere winnaars

Vorig jaar won Albert Beintema de prijs met De grutto, uit de vogelboekenserie van Atlas Contact, waaruit Remco Daalder in 2014 ook al de prijs in de wacht sleepte met De gierzwaluw. Andere winnaars waren Niet zonder elkaar; Bloemen en insecten van Louis Schoonhoven (2015) en in 2013, het jaar waarin de prijs voor het eerst werd uitgereikt, het kinderboek Spinder van Simon van der Geest.

Als voorbeeld citeerde Geelen het slot van een stukje van Van Zomeren op de voorpagina van NRC Handelsblad in 1993: ’De uil, zou ik zeggen, is een kunstwerk. Bij uilen geloof je het minst in toeval, het meest in een bedoeling. Op uilen heeft iemand ontzettend zijn best gedaan.’ “Als je zo kunt schrijven, een leven lang, dan buigt de jury nederig, en zijn wij trots dat wij een koning kunnen kronen met een buitengewone Jan Wolkers Oeuvreprijs.” Ook Alle vogels werd eerder al lovend besproken in NRC (4 ballen).

Lees hier onze recensie van Alle vogels: Lang leve al wat vliegt

Te weinig vrouwen

Het was dit jaar volgens de jury “een zeer gevarieerd aanbod” van onder andere wetenschappelijke werken, romans en veldgidsen. Juryvoorzitter Geelen:

“Er wordt heel veel moois geschreven in de natuurboekenwereld, al zouden wij – we merkten het vorig jaar ook al op – uitgevers graag oproepen ook vrouwen uit te nodigen op het pad van de natuurschrijverij.”

De prijs is genoemd naar schrijver, kunstenaar en groot natuurliefhebber Jan Wolkers, die oktober 2007 op 81-jarige leeftijd overleed. In het huis van Karina Wolkers op Texel kwam de jury deze zomer zoals elk jaar samen om in Jans oude atelier de top-5 en de winnaar te bepalen.