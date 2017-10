400.000 handtekening voor sleepwetreferendum

Ruim 400.000 mensen ondertekenden in totaal het initiatief om een referendum aan te vragen over de zogenoemde zogenoemde ‘sleepwet’. Dat maakten de initiatiefnemers zondag bekend. Maandagochtend leveren ze bij de Kiesraad de laatste handtekeningen in.

De Kiesraad zal de handtekeningen vervolgens tellen en met een steekproef controleren of ze geldig zijn. Op 1 november maakt de raad bekend of er voldoende geldige handtekeningen zijn verzameld. Als dat zo is, vindt het referendum plaats tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Het initiatief voor het referendum gaat over de ‘sleepwet’ die in juni door de Eerste Kamer werd aangenomen. Met de wet mogen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) voortaan op grote schaal communicatie van de kabel aftappen. Tot nu toe mochten de veiligheidsdiensten alleen communicatie van individuele targets via de kabel aftappen.

Met die wet krijgen de

Afgelopen maandag werd al bekend dat de benodigde 300.000 handtekeningen waren verzameld die nodig waren om een referendum te laten plaatsvinden. Toen lieten de initiatiefnemers weten te hopen op nog 30.000 handtekeningen om zeker te weten dat er genoeg geldige stemmen zijn. Sindsdien zijn er dus nog 100.000 handtekeningen bijgekomen.