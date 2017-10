Heracles en Vitesse spelen gelijk

In het Polman Stadion in Almelo zijn Heracles en Vitesse niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Pas in de 73ste minuut viel de eerste goal van de wedstrijd, toen Kristoffer Peterson de thuisploeg op voorsprong zette. Maar vlak voor tijd wist Bryan Linssen, die voorheen bij Heracles speelde, de gelijkmaker erin te schieten.

Met het gelijkspel staat Vitesse voorlopig op de vijfde plaats met vijftien punten uit acht duels. Had het van Heracles gewonnen, dan was het naar de tweede plek gestegen. Heracles staat elfde.

Zondagmiddag spelen verder VVV en PSV nog tegen elkaar, Groningen en AZ, Willem II en Twente en om 16.45 uur ADO Den Haag en Excelsior.