Filmproducent Weinstein uit Oscar Academy gegooid

De in opspraak geraakte Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is uit de organisatie achter de Oscar-filmprijzen gezet. Weinstein werd de afgelopen weken het middelpunt van controverse nadat meerdere publicaties verschenen waarin hij beschuldigd werd van aanranding en verkrachting van actrices en werknemers van zijn productiebedrijf.

Het bestuur van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences kwam zaterdag bijeen in een spoedzitting. Een ruime meerderheid was voor het opzeggen van Weinsteins lidmaatschap van de organisatie, schrijft Reuters. Het komt bijna nooit voor dat de Oscar Academy een lid royeert. Acteur Carmine Caridi kon in 2004 vertrekken toen bleek dat hij DVD’s uitleende met films die meestreden om een Oscar. Sommige van die films verschenen later op het internet.