Exitpoll: conservatieven winnen verkiezingen Oostenrijk

Op basis van de eerste exitpoll is de conservatieve ÖVP winnaar van de verkiezingen in Oostenrijk. De ÖVP zou 30,2 procent van de stemmen hebben gekregen. De extreem-rechtse FPÖ krijgt volgens de exitpoll 26,8 procent en de socialistische SPÖ komt uit op 26,3 procent van de stemmen. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat om voorlopige resultaten.

Op dit moment wordt Oostenrijk nog bestuurd door een coalitie van ÖVP en SPÖ. Mogelijk zal de ÖVP straks een coalitie gaan vormen met de extreem-rechtse FPÖ. Veel analisten houden er rekening mee dat er met deze verkiezingen een definitief einde komt aan de regering van SPÖ en ÖVP, de klassieke coalitie die Oostenrijk na de Tweede Wereldoorlog heeft opgebouwd en welvarend gemaakt. Dat schreef correspondent Caroline de Gruyter eerder in een vooruitblikkend artikel.

Mocht de definitieve uitslag weinig verschillen van de exitpoll, dan zijn de partijen die strenger vluchtelingenbeleid willen straks in de meerderheid. Dit was een belangrijk onderwerp tijdens de verkiezingscampagne. Preciezere uitslagen worden in de loop van zondagavond bekendgemaakt. De exitpoll heeft een foutmarge van 2,4 procent.

Dit bericht wordt aangevuld.