Direct getest: 6 kaarten en een penalty

In een matig gevuld IJmondstadion weten ze ervan. Het is zijn eerste keer. „Goed debuut scheids, heerlijk!” De kreet komt van de hoofdtribune als thuisclub Telstar een vrije trap krijgt, en is bedoeld voor scheidsrechter Stan Teuben.

In de week van de scheidsrechter maakte de 21-jarige Teuben vrijdag zijn debuut in het betaald voetbal. Hij is de jongste actieve scheidsrechter op dit niveau. Alleen Jeroen Sanders was nog jonger - 31 dagen - toen hij in 2007 debuteerde. Twee jaar geleden ging Sanders verder als vlagger, hij is dus niet meer actief als scheidsrechter. Serdar Gözübüyük was vóór Sanders de recordhouder met een debuutleeftijd van 24 jaar.

Op 12-jarige leeftijd floot Teuben zijn eerste wedstrijd bij zijn club ASV’33 in Aarle-Rixtel. Clubscheids Frans Verschuuren moest stoppen vanwege zijn gezondheid en vroeg hem en zes andere jongens eens een potje te fluiten. Verschuuren leerde Teuben de basis van het vak, maar wil er niet te veel eer voor. „Hij is een natuurlijke scheidsrechter. Dat was toen al wel duidelijk.”

Geen voetbalgrootheid

Teuben speelde nog voetbal toen hij zijn eerste scheidsrechtersdiploma haalde. Zaterdagochtend fluiten, daarna zelf spelen. „Hij wist altijd alles beter dan de scheidsrechter. En hij had ook gelijk, maar de meeste scheidsrechters zitten daar niet op te wachten”, zegt Verschuuren. Als 16-jarige besloot Teuben voor het fluiten te gaan. Hij zou geen voetbalgrootheid worden, wist hij.

Bij de KNVB viel hij op. Volgens coördinator scheidsrechterszaken Dick van Egmond, is Teuben al in beeld is sinds hij officiële wedstrijden fluit. En hij is klaar voor het profvoetbal, zegt Van Egmond. „De afgelopen vijf jaar hebben we naar dit moment toegewerkt en hem hierop voorbereid. Je laat iemand steeds een stapje hoger fluiten en als dat goed gaat, kan het weer een stapje hoger.”

Van Egmond belde Teuben zelf op om te zeggen dat hij Telstar - FC Dordrecht mocht leiden. Op papier een ideaal duel om te debuteren – twee middenmoters uit de eerste divisie. Geen bijzondere spanningen in de lucht. Teuben ziet het als ieder ander duel. „Je maakt een analyse van de twee teams. Hoe draaien ze, hoe staan ze ervoor? Zo kun je de lading van een wedstrijd beter inschatten.”

Verschuuren gaat nog regelmatig kijken bij Teuben. Hij neemt dan, net als vroeger, een notitieboekje mee om aantekeningen te maken. Nu, vertelt Verschuuren die het duel op televisie volgde, kan hij hem niks meer bijleren.

Familie en vrienden

Wie nog niet van het debuut afweet, wordt daarop geattendeerd door de stadionspeaker. Een paar tellen later klinkt het eerste fluitsignaal van Teuben in het betaald voetbal. Niet in de voetsporen van vader Tjapko Teuben die als profvoetballer bij onder andere FC Eindhoven en FC Volendam speelde, maar alsnog op het voetbalveld. Op de tribune zitten familie, vrienden en collega-scheidsrechters. „Een man of vijfentwintig denk ik. Telstar heeft goed aan mij verdiend vandaag”, zegt Teuben na afloop lachend.

Tot een paar minuten voor rust gebeurt er weinig bijzonders. Teuben schuift met de spelers mee over het veld. Continu dicht op het spel en de wedstrijd volledig onder controle. Dan, in minuut 38, gaat de bal op de stip in het voordeel van Telstar. Het minimale protest van de uitploeg, legitimeert de beslissing. Andrija Novakovich benut de strafschop namens Telstar en bepaalt daarmee de ruststand op 1-0.

Vijf gele kaarten en een rode

De tweede helft biedt meer spektakel. Teuben trekt in totaal vijf gele kaarten in de wedstrijd en zes minuten voor tijd komt ook de rode uit het borstzakje. Natrappen gevolgd door een opstootje stelt de scheidsrechter op de proef om een chaotische situatie te beoordelen. Gerson Rodrigues van Telstar wordt bij een 3-0 voorsprong van het veld gestuurd. Commentaar op Teuben is er niet. De beslissing was terecht.

Na het laatste fluitsignaal worden de handjes geschut. Teuben trekt zich terug in zijn kleedkamer waar hij bezoek krijgt van Mike van der Roest, technische staf scheidsrechterszaken bij de KNVB. „Hij feliciteerde me met de mooie prestatie. Verbeterpunten zijn er altijd, daar gaan we samen nog voor zitten.” De eerste beelden heeft Teuben op zijn telefoon al teruggekeken. Bij thuiskomst wacht een opname van de samenvatting op hem. Het hoort erbij om die meteen even te kijken, zegt de student bedrijfskunde.

Om weer een niveau hoger te gaan, zal Teuben zich de komende jaren moeten bewijzen op dit niveau. De eerste stap daarvoor is in ieder geval gezet. Teuben: „De kop is eraf.”