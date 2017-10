Vernielingen en arrestaties bij ‘Project X’ Enschede

Een ‘Project X’-feest in Enschede is grimmig geëindigd. Jongeren vernielden tegen middernacht ruiten bij een tankstation bij Winkelcentrum Het Stroink en staken vuurwerk af. De politie heeft meerdere jongeren gearresteerd.

Eind september werd op Facebook een oproep geplaatst voor een ‘Project X’-feest. Daarin werd opgeroepen massaal naar Het Stroink te komen. De anonieme oproep werd al snel duizenden keren gedeeld en daarna van internet gehaald.

De politie en de gemeente waren vrijdagavond erg alert, maar een massale bijeenkomst werd het niet. Volgens RTV Oost kwamen er uiteindelijk zo’n 150 jongeren op af.

In eerste instantie verliep de avond rustig, maar na elven sloeg de sfeer om. Een deel van de jongeren trok de wijk in en stak daar vuurwerk af. Een ander groepje richtte vernielingen aan bij het tankstation. De politie heeft camerabeelden van de incidenten en verwacht dat er nog meer arrestaties volgen.

‘Project X’ Haren

In september 2012 ontstonden zware rellen bij een ‘Project X’-feest in Haren. Destijds kwamen duizenden jongeren naar het Groningse plaatsje en raakten tientallen mensen gewond. De autoriteiten waren niet goed voorbereid op de situatie, concludeerde de commissie Cohen later na uitgebreid onderzoek.

Burgemeester Rob Bats stapte op na het verschijnen van dat rapport waarin hem werd verweten te lang te hebben gewacht met het inschakelen van extra hulp.

Kort na Haren werden in verschillende plaatsen in Nederland nieuwe ‘Project X’-feesten aangekondigd, maar het liep nooit meer zo uit de hand. Het fenomeen leek weggeëbt, maar nu jaren later in Enschede zijn er na een oproep op Facebook dus toch weer vernielingen aangericht en arrestaties verricht.