‘Verbinding moet van de mensen zelf komen’

Vincent Karremans doet niet mee aan juichverhalen over de stad. De 30-jarige lijsttrekker van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart woont sinds zijn studie in Rotterdam. „Toen ik hier bleef wonen omdat ik tijdens mijn studie een bedrijf had opgericht, was ik een van de weinigen. Niemand wilde hier blijven. En het is pas sinds een jaar of twee dat in gesprekken met klanten niet langer de vraag opkomt: wanneer komen jullie naar Amsterdam? Dus niet: gaat het bedrijf naar Amsterdam, maar wanneer.”

En hoewel hij ziet dat er veel verandert in de stad, is er nog ongelooflijk veel te doen. „Een voorbeeld. Een succesvol Rotterdams bedrijf als Coolblue zoekt honderden hoogopgeleide jongeren, en die zijn hier niet. Het is vervelend dat bedrijven naar Amsterdam vertrekken omdat ze hier het talent niet kunnen vinden.”

Een reden dat dit niet lukt, zegt Karremans, is wonen. Er zijn onvoldoende woningen in het middensegment. In het verkiezingsprogramma dat de lokale VVD vorige week vaststelde, staat dat er ieder jaar 4.000 woningen in de stad gebouwd worden, vooral voor starters op de arbeidsmarkt. Wat de VVD zou doen om dat voor elkaar te krijgen? Gemeentegrond ter beschikking stellen bijvoorbeeld, zegt Karremans. „De gemeente is daarin veel te terughoudend. Die wil wachten tot de prijzen stijgen en voorzichtig omgaan met de voorraad. Financieel verantwoordelijk beleid is natuurlijk voor de VVD heel belangrijk, maar de redenering klopt niet. Je verdient mogelijk iets minder door gemeentegrond nu te verkopen, maar dat verdien je terug met onroerendezaakbelasting en het geld dat nieuwe bewoners in de stad uitgeven.”

Een andere klassieker in het VVD-programma is de prominente rol voor de auto in het mobiliteitsplan. De partij adverteerde zelfs in een Amsterdamse krant om autobezitters naar Rotterdam te lokken. Is dat niet ouderwets? Dit college zet juist in op fietsen, en heeft de omstreden milieuzone ingesteld.

Karremans: „Mensen moeten van hun nieuwe huizen naar hun werk in de stad kunnen. De auto is gewoon nodig, dus je kan het beter goed en slim regelen.”

En niet zoals dit college, zegt hij. „Er wordt geld gepompt in een milieuzone waarvan je van tevoren weet dat het niet werkt. En dan ook nog overal tegelijk straten openbreken, zodat de hele stad vol files staat – wat écht heel slecht is voor het milieu in de stad. Ik vind het onbegrijpelijk dat er geen verkeerscirculatieplan is. Symboolpolitiek, daar kan ik als ondernemer niet tegen.”

In het verkiezingsprogramma komen ook de VVD-thema’s veiligheid en ‘stevige aanpak’ van mensen met een uitkering langs. Het woord arbeidsdiscriminatie ontbreekt echter in de 32 pagina’s, en ‘armoede’ komt maar één keer langs – in de stelling dat een baan de beste weg is uit armoede en sociaal isolement. Terwijl achterstand, discriminatie en armoede taaie problemen zijn in Rotterdam.

Is Karremans zo’n optimistische ondernemer die denkt dat alles oplosbaar is, als je het maar aan ondernemers overlaat? Vroeger misschien. Nu weet hij uit eigen ervaring dat veel mensen in hun eigen ‘bubbel’ leven, en dat niet eens doorhebben. De vriendin van Karremans heeft een Surinaamse achtergrond. Toen hij uitging met haar Surinaamse vrienden, merkte hij tot zijn verbijstering dat die anders behandeld worden dan hij. „Ik bleek ook in een bubbel te zitten!”

In Rotterdam leven mensen langs elkaar heen, ziet Karremans, wat tot onbegrip en spanningen leidt. Toch ziet hij daar geen rol: „De VVD vindt dat verbinding moet komen van de mensen zelf. Maar je moet ze natuurlijk niet terug in hun bubbel schreeuwen door te zeggen dat niemand op halal-slagers zit te wachten, zoals Eerdmans laatst deed.” Hij noemt het onverteerbaar dat kinderen in de stad niet dezelfde kansen krijgen. „Said van 16 moet net zoveel mogelijkheden hebben als Roderick van 16.”

Karremans ziet veel mooie plannen voor de stad, maar vreest verdere polarisatie als de politieke flanken te veel macht krijgen. Als iedereen elkaar steeds in de haren vliegt, komt er van al die plannen niets terecht. „Politiek is niet een kwestie van Facebookfilmpjes en likes, het gaat niet om borstkloppen en grappig zijn. Het gaat om resultaat. Praktijk boven principe, zo leid je een stad.”