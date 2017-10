Van der Laan herdacht in besloten dienst

In het Concertgebouw in Amsterdam hebben familieleden, vrienden en collega’s zaterdagmiddag afscheid genomen van burgemeester Eberhard van der Laan, die vorige week donderdag op 62-jarige leeftijd overleed. Bij het binnendragen van de kist door vrienden, om even voor 13.00 uur, werd volgens persbureau ANP kort geapplaudisseerd. In heel Amsterdam werden de klokken geluid.

Meteen daarop werd een minuut stilte gehouden en hielden in de gehele hoofdstad trams, bussen, metro’s en veerdiensten halt. Tegenover het concertgebouw hadden zich een omvangrijke groep mensen verzameld. In het gehele land hangen zaterdag de vlaggen op alle hoofdgebouwen van de rijksoverheid halfstok.

Bij de besloten bijeenkomst waren meer dan duizend mensen aanwezig. Naast de familie en vrienden werd onder meer gesproken door minister-president Mark Rutte en historicus Geert Mak. Verder was er muziek van zangeres Wende Snijders, enkele leden van het Koninklijk Concertgebouworkest, Trio Bier en Acda en de Munnik.

Later op de dag begraven

Na afloop van de dienst wordt Van der Laan in besloten kring begraven. Waar dat is maakte de gemeente niet bekend. De inwoners van Amsterdam en mensen van buiten de stad kregen vrijdag al de gelegenheid om afscheid nemen van hun burgemeester: in het Concertgebouw konden zij langs de kist lopen en een laatste groet brengen. Omdat er veel meer mensen kwamen opdagen dan gedacht, bleef de kist een uur langer staan dan gepland.

Op de gevel van het Concertgebouw hangen de woorden waarmee burgemeester Van der Laan afscheid nam van zijn stad. Foto Koen van Weel/ANP

Eberhard van der Laan was zeven jaar lang burgemeester van Amsterdam. In januari van dit jaar maakte hij bekend dat bij hem uitgezaaide longkanker was vastgesteld. Desondanks bleef de vroegere minister en advocaat zijn ambt uitvoeren tot ongeveer een maand geleden, toen hij van artsen te horen kreeg dat hij was uitbehandeld. Rond het huis van Van der Laan verzamelden zich die dag honderden mensen die de PvdA’er een staande ovatie gaven.