Staten klagen Trump aan voor intrekken subsidies

Achttien Amerikaanse staten gaan de regering-Trump aanklagen, nadat vrijdag bekend werd dat het Witte Huis subsidies aan zorgverzekeraars wil schrappen. De procureur-generaals van zeventien staten en van het district Washington D.C. maakten dit vrijdag bekend.

De staten, onder meer California en New York, willen met de rechtszaak de regering dwingen de subsidies volgende maand aan zorgverzekeraars uit te betalen. Volgens Eric Schneiderman, de procureur-generaal van New York, is het plotselinge intrekken door regering-Trump “roekeloos”. “Dit is gewoon een manier om het hele systeem te vernietigen,” zei hij tegen Reuters.

7 miljard dollar

De Amerikaanse regering betaalt jaarlijks 7 miljard dollar (bijna 6 miljard euro) aan subsidies aan verzekeringsmaatschappijen. Dit geld wordt gebruikt om de zorgkosten voor Amerikanen met lagere inkomens te betalen. Als de subsidies ingetrokken worden, zouden de standaard zorgpremies in de Verenigde Staten met ongeveer 20 procent stijgen. Ook zullen de Amerikanen uit de laagste inkomensgroep een groter deel van hun zorg zelf moeten gaan betalen, meldt Reuters.

Verschillende artsen, verzekeraars en ziekenhuizen hebben hun zorgen uitgesproken. Zij zijn bang dat de consument voor de kosten op zal moeten draaien. Ook de aandelen van Amerikaanse farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars daalden flink nadat bekend werd dat de regering de subsidies op wil schorten.

Moeizaam proces

Het gaat om de staten California, Connecticut, Delaware, Kentucky, Illinois, Iowa, Marlyland, Massachusetts, Minnesota, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia en het district Washington. Hoe de zaak zal verlopen is vooralsnog onduidelijk, juridische experts verwachten een moeizaam proces.