Oud-voetballer Weah aan kop in verkiezing Liberia

De verkiezingen in het West-Afrikaanse Liberia lijken uit te draaien op een tweestrijd tussen de huidige vicepresident Joseph Boakai en voormalig stervoetballer George Weah. Met ongeveer driekwart van de stemmen geteld staan de twee ruimschoots voor op andere kandidaten, meldt Reuters. Geen van beiden heeft echter de vereiste meerderheid.

De 51-jarige Weah heeft volgens de laatste uitslagen de meeste stemmen gekregen. De voormalig Wereldvoetballer van het jaar kan rekenen op de steun van meer dan 39 procent van de Liberiaanse kiezers. Vicepresident Boakai volgt met 29,6 procent van alle stemmen. De nummer drie, advocaat Charles Brumskine, komt in de tussenstand tot krap 10 procent.

De kans is daarmee levensgroot dat de verkiezingen van vorige week geen winnaar gaat opleveren, zo stelde voorzitter Jerome Korkoya van de nationale kiescommissie zaterdag tegenover AP. Om al in de eerste ronde te winnen moet een kandidaat namelijk minimaal 50 procent van de stemmen krijgen. In een tweede ronde, die volgende maand gaat plaatsvinden, zouden de twee grootste kandidaten het rechtstreeks tegen elkaar opnemen.

Eerste vrouwelijke president in Afrika

Liberiaanse kiezers gingen afgelopen dinsdag naar de stembus op een opvolger te kiezen voor Ellen Johnson Sirleaf, de eerste vrouwelijke president van Afrika, die in totaal twaalf jaar aan de macht was. De 78-jarige Johnson Sirleaf leidde Liberia onder meer tijdens de uitbraak van ebola die aan zeker vijfduizend inwoners het leven kostte.

De laatste jaren is Johnson Sirleaf, die in 2011 de Nobelprijs voor de Vrede ontving, in eigen land lang niet meer zo populair als in het buitenland, schreef correspondent Bram Vermeulen onlangs. In Liberia worden haar verdiensten uit het verleden “overschaduwd door corruptieschandalen en beschuldigingen van nepotisme”.

Koning van de allerarmsten

Presidentskandidaat Weah scoort volgens Vermeulen vooral bij de vele jongeren in het land, met de belofte van gratis onderwijs en belastingverlaging voor de allerarmsten:

“King George, zoals ze hem in de voetbalstadions noemen, presenteert zich als vorst van de ongeschoolden en moedigt ze aan Liberia te dienen door eerst naar Europa te gaan. „Als ze naar Frankrijk of Engeland gaan, hebben ze straks de financiële mogelijkheden om ons land te ontwikkelen”, zegt hij.”

Weah deed in 2005 ook al mee aan de verkiezingen in Liberia. De vroegere spits van onder meer AC Milan en Paris Saint-Germain verloor toen in een rechtstreeks gevecht van Johnson Sirleaf. Tijdens de verkiezingen van 2011 was Weah de rechterhand van presidentskandidaat Winston Tubman. Ook Tubman verloor van Johnson Sirleaf.