Millennials: een dure doelgroep

De wijnwereld kent een nieuw woord: premiumization. Ik kwam het tegen in een verslag over het Wine Industry Financial Symposium dat onlangs in Napa, Californië werd gehouden. Daar werd stilgestaan bij de stijgende verkoop van wijnen met een hoger prijskaartje, met name aan millennials. Dat blijkt een dorstige doelgroep. De generatie, geboren tussen 1980 en 2000, tekent in de VS voor 42 procent van de totale wijnverkoop. Daarbij is deze kapitaalkrachtig. 17 procent van de groep meldde dat zij de voorgaande maand tenminste een keer een fles wijn van 20 dollar of duurder hadden aangeschaft. Een bedrag dat beduidend hoger lag dan wat hun voorgangers, de babyboomers, in voornoemde periode aan een fles uitgaven. Opvallend dat de groeiende belangstelling van de millennials voor speciaal bieren daarmee hand in hand gaat. „Wie 15 dollar uitgeeft aan een sixpack ambachtelijk gebrouwen bier, is ook bereid om een flink bedrag voor een premium wijn te betalen”, jubelde een woordvoerder van Kendall-Jackson die in de VS de succesvolste Chardonnay met voornoemd daderprofiel verkoopt.

Het Verenigd Koninkrijk laat een zelfde opwaartse beweging zien. Een recent artikel in The Times: ‘Cheap wines cast aside as drinkers go for quality.’ Daarin viel te lezen dat de supermarktwijnkopers zich massaal afwenden van de goedkope soorten. Verkoopdalingen van soms tientallen procenten vielen er te noteren bij budgetmerken als het Californische Echo Falls en Blossom Hill en het Australische Hardy’s en Lindeman’s. Een en ander ging er eveneens gepaard met een stevige stijging van de verkoop van speciaal bieren. Daarbij valt te noteren dat de Engelsen minder zijn gaan drinken maar wel van een betere kwaliteit. En ook in Nederland gaat de supermarkt upmarket. Het aanbod van hoger geprijsde wijnen stijgt. Ook hier wordt steeds meer schapruimte vrijgemaakt voor speciaal bieren. Ook hier neemt de consumptie af maar stijgt de gemiddelde prijs.

Wat zullen we eens drinken? Alma de Blanco 2016 bijvoorbeeld. Een uitstekend godello uit het Spaanse Monterrei. Die kost bij de Engelse supermarkt Booths 9,50 pond. Maar als ik u was zou ik ’m bij de wijnspeciaalzaak kopen, voor maar 8,95 euro.