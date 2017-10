Kopstuk grote drugsbende Guatemala opgepakt

De Guatemalaanse politie zegt een kopstuk van MS-13 (Mara Salvatrucha), één van de grootste drugsbendes in het land, te hebben gearresteerd. Dat meldt de Policía Nacional Civil (PNC) van Guatemala zaterdagochtend op Twitter.

Het gaat om Ángel Gabriel Reyes Marroquín, die opereert onder de bijnaam ‘Blanco’ (Wit). Hij werd gearresteerd in Chimaltenango, een stad vijftig kilometer van de hoofdstad Guatemala-Stad. In 2014 werd Reyes aangeklaagd omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor de dood van minstens 287 mensen. Hij werd vastgehouden in een zwaarbeveiligde gevangenis maar wist daar volgens de BBC uit te ontsnappen.

Bijna 4000 verdachten

Reyes is een belangrijke schakel in een groot netwerk van bendes die onder andere in Guatemala en de Verenigde Staten opereren. Vrijdag werd een andere leider van MS-13 in Boston veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij afpersing en drugshandel.

Ook werd vrijdag bekendgemaakt dat de autoriteiten in Amerika - in samenwerking met de overheden van drie Centraal-Amerikaanse landen - sinds maart zo’n 3800 bendeleden hebben aangeklaagd, zo meldt persbureau AP. Naast leden van MS-13 gaat het om leden van de ’18th Street gang’, die allebei hun wortels hebben in Los Angeles in Amerika. Van de 3800 verdachten zouden er zo’n zeventig opereren in de VS.

Doelwit van Trump-regering

Volgens AP zou MS-13 in totaal zo’n 10.000 leden tellen. De groep opereert onder het motto ‘kill, rape, control’ en staat bekend vanwege extreme geweldpleging. In maart werden leden van MS-13 aangeklaagd voor de dood van drie jongeren uit New York. Twee van de slachtoffers waren minderjarig.

MS-13 is een belangrijk doelwit van de regering van Trump. Door te focussen op de aanpak van criminaliteit in voorstedelijke immigrantenwijken, wil de Trump-regering steun onder de bevolking te winnen voor strenger politiebeleid gericht op immigranten.