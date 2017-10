Honderd IS-strijders geven zich over in Raqqa

Minstens honderd strijders van de Islamitische Staat hebben zich vrijdag en zaterdag overgegeven in de Syrische stad Raqqa. De jihadisten zijn uit de officieuze IS-hoofdstad verwijderd, meldt de internationale coalitie die onder leiding van de Verenigde Staten strijdt tegen de terreurorganisatie. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten staan er tientallen bussen klaar om andere IS-strijders uit de stad te vervoeren.

Hoewel de woordvoerder van de Syrisch-Koerdische militie YPG beweert dat Raqqa “op het punt van vallen” staat, is de Amerikaanse kolonel Ryan Dillon, woordvoerder van de coalitie tegen IS, voorzichtiger. Volgens Dillon zullen er nog moeilijke gevechten volgen in de stad. “We kunnen nog niet zeggen wanneer IS volledig verslagen is in Raqqa,” zei hij tegen persbureau Reuters.

“Hoofdstad van het kalifaat”

De strijd om de zelfbenoemde hoofdstad van het kalifaat duurt al maanden. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) vielen Raqqa onder leiding van de Verenigde Staten in juni aan.

De val van Raqqa zou een grote tegenslag zijn voor IS. Als de terreurorganisatie haar hoofdstad verliest, zal IS alleen in de Deir al-Zor provincie, ten westen van de Iraakse grens, de macht in handen hebben. Maar ook hier lijkt het te kraken. Zaterdag maakte het Syrische regeringsleger volgens Reuters bekend dat zij de Oost-Syrische stad al-Mayadin veroverd hebben op IS.