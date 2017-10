Hennis wil geen minister worden in Rutte III

De recentelijk afgetreden minister Jeanine Hennis wil geen post in het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. “Ik heb besloten om terug te keren in de Tweede Kamer”, schrijft Hennis zaterdag op Twitter, “en ben dus niet beschikbaar voor Rutte III.” De VVD-politica trad vorige week af na een kritisch rapport over de missie in Mali.

JeanineHennis Jeanine Hennis Om een einde te maken aan alle speculaties: ik heb besloten om terug te keren in de TK, en ben dus niet beschikbaar voor Rutte III. 14 oktober 2017 @ 14:50 Volgen

Onduidelijk is op welke rol in de Kamer de vroegere minister van Defensie mikt. Eerder werd aangenomen dat zij en Klaas Dijkhoff, haar tijdelijke opvolger, de voornaamste kanshebbers waren voor de plek van fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Klaas Dijkhoff is voorlopig de enige die zich kandidaat heeft gesteld voor die rol, werd vrijdag duidelijk.

‘Dood militairen te voorkomen’

De 44-jarige Hennis zag zich begin vorige week gedwongen om af te treden, nadat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) vernietigend oordeelde over een ongeval vorig jaar tijdens de vredesmissie in Mali. Bij een oefening in het afschieten van mortieren ontplofte een van de explosieven te vroeg. Daarbij kwamen twee militairen om het leven en raakte een derde gewond.

Volgens de OVV was de dood van het tweetal te voorkomen geweest als Defensie zich aan de eigen regels had gehouden. De onderzoekers concludeerden dat het departement “ernstig tekort” schoot in de zorg en veiligheid van militairen. Hennis besloot daarop haar verantwoordelijkheid te nemen en af te treden. Ook commandant der strijdkrachten Tom Middendorp kondigde aan terug te treden.