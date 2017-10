Gegevens Britse kamerleden gehackt bij Iraanse cyberaanval

Bij een cyberaanval uitgevoerd door Iraanse hackers is een poging gedaan om negenduizend emailadressen van Britse kamerleden te stelen. Ook de gegevens van de Britse premier Theresa May zijn gepoogd te stelen, zo meldt de krant The Times zaterdag.

Doelwit van de aanval in juni waren zwakke e-mailwachtwoorden. In totaal zouden negentig accounts gecompromitteerd zijn. In eerste instantie werd vermoed dat Rusland achter de cyberaanval zat maar eigen onderzoek van The Times wijst uit dat het gaat om een aanval door hackers uit Iran. Het zou de eerste serieuze cyberaanval op de Britten vanuit Iran zijn. De Iraanse regering heeft nog geen statement hierover naar buiten gebracht.

Nieuwe sancties tegen Teheran

De diplomatieke relatie tussen Iran en het Westen staat zeer onder druk. Vrijdag opende de Amerikaanse president Donald Trump officieel de aanval op het internationale akkoord over het nucleaire programma van Iran. Hij zei tijdelijke nieuwe sancties in te willen stellen tegen Teheran en geen tijdelijke goedkeuring aan het akkoord te geven.

Trump moet het Congres elke negentig dagen laten weten of Iran zich nog aan het akkoord houdt en of het land een bedreiging is voor de Verenigde Staten. Een aantal Europese landen, waaronder Groot-Britannië, heeft de VS gewaarschuwd de deal met Iran over het nucleaire wapenprogramma niet onder druk te zetten.