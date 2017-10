Eigen doelpunten helpen Ajax op weg

Ajax had zaterdagavond enige hulp van Sparta nodig om het vijandelijke doel te vinden. In de eigen Amsterdam Arena bleef het bijna veertig minuten doelpuntloos, totdat Sparta-middenvelder Ryan Sanusi een hoekschop van Ajax onhandig langs zijn eigen doelman werkte. Toen ook verdediger Sherel Floranus het eigen doel trof, was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.

Dat er doelpunten zouden vallen stond zaterdag buiten twijfel. In een wedstrijd die begon met een minuut stilte vanwege het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan bepaalde Ajax het spel. De Amsterdammers waren vrijwel voortdurend in balbezit en werden ruim twintig keer gevaarlijk voor het Rotterdamse doel.

Met veel van die kansen werd echter ronduit slordig omgesprongen. Zo kreeg verdediger Matthijs de Ligt verschillende mogelijkheden om met het hoofd te scoren, maar telkens kopte hij naast. Eenmaal op 2-0 voorsprong kwam de voorhoede van Ajax op gang. Twee keer op aangeven van Hakim Ziyech bepaalden David Neres en Amin Younes de eindstand: 4-0.

Sowieso één plaats hoger

Door de zege op Sparta klimt Ajax voor even op naar de tweede plek in de stand, op twee punten achterstand van PSV. De Eindhovenaren hebben zondag echter nog een wedstrijd tegoed, als ze op bezoek gaan bij het VVV Venlo. Wel is Ajax na zaterdag sowieso PEC Zwolle óf Feyenoord voorbij. Zij staan met één wedstrijd minder nu respectievelijk twee en een punt achter Ajax, maar spelen later op de avond tegen elkaar.

In een gevecht in de kelder van de Eredivisie deed Roda JC zaterdag goede zaken. De Limburgers stonden na zes wedstrijden nog puntloos op de laatste plaats, maar wonnen twee weken geleden op bezoek bij Sparta. Zaterdagavond volgde een krappe 1-0 op NAC (doelpunt door Adil Auassar) waardoor Roda nu zestiende staat.