‘Dertig doden bij aanslag in Somalische hoofdstad’

Bij een bomaanslag in een druk gedeelte van de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zaterdagmiddag lokale tijd enkele tientallen burgers omgekomen. Over hoeveel slachtoffers er exact zijn gevallen verschillen op dit moment de lezingen. Tegenover de Britse omroep BBC heeft de politie in de hoofdstad het over dertig doden.

De aanslag vond plaats bij de ingang van een hotel in het centrum van Mogadishu, waar een vrachtwagen vol explosieven tot ontploffing kwam. Wie er achter de terreurdaad zit is volgens de politie nu nog niet duidelijk. Volgens inwoners van de wijk was de explosie de luidste die ze in jaren hebben gehoord, schrijft Reuters.

Regelmatig aanslagen

De kans is groot dat het dodental nog verder oploopt, zeggen agenten tegenover het persbureau. Onder het puin van het Safari Hotel, dat door de explosie vrijwel helemaal werd verwoest, ligt nog een onbekend aantal gewonden. Zeker vijftien anderen zijn al naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.

In de Somalische hoofdstad Mogadishu vinden met enige regelmaat aanslagen plaats. In juni van dit jaar kwamen bij een aanval op een hotel bijna twintig mensen om en een hinderlaag even ten zuiden van de stad eiste in juli 24 doden. De daden worden vrijwel altijd opgeëist door de islamitische terreurgroep Al-Shabaab, die in strijd is met de Somalische regering.